Ульяновские артиллеристы уничтожили украинскую САУ под Каховкой. Лучшее видео из зоны СВО

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 17 0

Опубликовано видео, как артиллеристы уничтожили украинскую САУ под Каховкой

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

ВСУ теряют свои позиции на правом берегу Днепра.

Бойцы артиллерийского полка ульяновских десантников уничтожили САУ ВСУ на Каховском направлении. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Российские артиллеристы работают и днем и ночью. Действовать приходится оперативно.

«Время выхода на позиции для открытия огня составляет не более пяти минут. Уничтожаем все полученные вражеские цели. Это наша работа, это наш долг», — рассказал командир орудия с позывным «Сосна».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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