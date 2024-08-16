Суд продлил арест четверым исполнителям теракта в «Крокусе»

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 655 0

Жертвами их бесчеловечных действий стали 145 человек.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Стрельба в Крокус Сити Холл

Басманный суд Москвы продлил арест четверым исполнителям теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» до 22 ноября. Кадры из зала суда появились в распоряжении 5-tv.ru.

Ранее в столичный суд поступило ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей фигурантов по делу о теракте в подмосковном концертном зале — Лутфуллои Назримада*, Курбонова Джумахона Бегиджоновича*, Юсуфзоды Якубджони Давлатхона*, Шарипзоде Мухаммада Зоира*.

Также известно, что фигурантам дела предъявлено новое обвинение — в участии в террористической организации и обучении совершению терактов.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Боевики с автоматами в руках открыли по людям еще до начала концерта группы «Пикник». Они расстреливали людей в упор, а потом устроили пожар, из-за чего концертный зал полностью сгорел. По последним данным, погибли 145 человек, пострадали — 551.

По делу о теракте проходит 20 обвиняемых, 18 из которых арестованы, а еще двое находятся под подпиской о невыезде.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в деле о теракте в «Крокусе» появился новый свидетель.

* — занесены в реестр террористов и экстремистов

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
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