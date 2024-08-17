«Супержаркая погода»: некоторые регионы РФ накроет жара до 38 градусов

Вильфанд: в ряде регионов температура на выходных достигнет +38 градусов
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин
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Где именно ожидается аномальная погода?
В некоторых российских регионах на выходных, 17 и 18 августа, может произойти аномальное потепление до 38 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.
«Супержаркая погода в Туве с субботы по воскресенье, температура на 10 градусов выше нормы. Максимальное значение может составить плюс 38 градусов», — предупредил эксперт.
Помимо Тувы, аномальная жара на выходных может накрыть и Иркутскую область. В этом регионе температура поднимется выше нормы на 6-11 градусов. Потепление продержится с субботы до вторника.
Также жаркая погода ожидается в выходные дни на Алтае, в Хакасии и Красноярском крае. Температура составит плюс 25-29 градусов, на юге Красноярского края — до плюс 31 градуса. Подобные значения на 6-9 градусов выше климатической нормы для этих регионов, заключил Вильфанд.
Ранее 5-tv.ru передавал слова руководителя прогностического «METEO» Александр Шувалов о погоде на выходных в столичном регионе. Он заявил, что в Москве тоже стоит ожидать потепления, однако не такого сильного, до 25–27 градусов.
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