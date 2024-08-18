Жители курского приграничья могут оставлять заявки на помощь через «Госуслуги»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 17 0

Минцифры сообщило о запуске специальных сервисов на портале.

Жители курского приграничья могут оставлять заявки на помощь через «Госуслуги»

Фото: www.globallookpress.com / Sergey Elagin

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Тема:
Курская область

Специальные сервисы для жителей пострадавших от нападения украинских боевиков районов Курской области стали доступны на портале «Госуслуги». Об этом сообщили в Минцифры РФ.

В ведомстве пояснили, что таким образом запущен сбор информации от пострадавшего населения Курской области для регионального оперштаба.

Так, с помощью «Госуслуг» местные жители могут сообщить о нужде в тех или иных продуктах, лекарствах и товарах первой необходимости, сообщить о готовности эвакуироваться из опасных районов или проинформировать о самостоятельном выезде, а также оформить ряд выплат.

Кроме того, создан сервис поиска людей, который сверяет данные потерявшихся граждан с информацией о выехавших жителях области.

Накануне Минцифры сообщило о том, что услуги мобильной связи и интернета стали бесплатными для жителей девяти районов Белгородской области в связи с введением в регионе режима ЧС федерального характера.

В ведомстве уточнили, что граждане могут бесплатно звонить на все телефонные номера России, пользоваться мобильным интернетом и отправлять сообщения.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как россияне помогают пострадавшим от атак украинских боевиков жителям Курской области.

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