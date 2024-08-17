«Все сгорело, окончательно»: вся страна помогает пострадавшим от атак жителям Курской области

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Люди, которым пришлось вынужденно покинуть свои дома, до сих пор приходят в себя после пережитого ужаса.

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация Курская область

Новая жизнь началась у курских переселенцев. Эвакуированным в безопасные регионы помогают не только с продуктами и жильем, но и с трудоустройством. Работа на новом месте — это то, что сейчас необходимо, не только чтобы обеспечть свое будущее, но и быстрее пережить шок от страшных последствий атак ВСУ. Теперь многим придется начинать все с нуля, и этой возможности они благодарны. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Татьяны Симоненковой.

Трехразовое питание, медицинская помощь и опека волонтеров. Жители приграничных сел и деревень Курской области приходят в себя после пережитого ужаса.

«Стреляли всегда, слышно было. Но это было так близко. Летело все через дом», — вспоминает Мария Данько из села Гончаровка.

Перед тем как эвакуироваться самой, Мария вместе с мужем сначала вывезла детей и внуков. В родное село возвращались несколько раз под обстрелами ночью.

«Он в очках. Он смотрит на дорогу, а я смотрю, чтобы никого не сбить», — вспоминает женщина страшные поездки.

Сейчас вся семья в пункте временного размещения под Курском. Ольга Коваль тоже из Гончаровки, она — инвалид первой группы. Говорит, чудом осталось жива, в ее дом попало несколько снарядов ВСУ.

«Погреб разбахали, кухню разбахали. Все сгорело, окончательно», — говорит жительница села Гончаровка Курской области Ольга Коваль.

Ольга пешком вышла из опасного района, позже ее нашли волонтеры. Одели и накормили. Виктор Бахтояр из соседней Заолешенки, он до последнего не хотел бросать хозяйство. Эвакуироваться уговорил сосед.

«Семью свою забирал и нас с собой забрал. Дом остался, кролики, куры, собачка», — не может сдержать слез мужчина.

И таких историй даже не сотни, а тысячи. Тем временем волонтеры продолжают вывозить жителей из опасных районов, рискуя собственными жизнями.

«Такая обстановка. Едет в машине восемь человек вместе с водителем. Опасность. Видите, у нас РЭБ свой. FPV-дроны летают, все очень серьезно», — показал волонтер.

Это история со счастливым концом. Все обошлось. Людей доставили в ПВР. Здесь им помогут, разместят, накормят, если нужно, и работой обеспечат.

«Принимаем на работу, кстати, целыми семьями. Имеем возможность трудоустройства граждан еще по 190 вакансиям», — рассказал исполняющий обязанности исполнительного директора АО «Электроагрегат» Олег Кудряшов.

Николай Куликов уже приступил к работе, он охранник. На предприятие устроилась и его жена Кристина.

«Я очень благодарен этим людям, которые просто помогли в трудную минуту. Обеспечили всем, всем, чем можно. Это много стоит», — поблагодарил житель Курской области Николай Куликов.

Сегодня Курской области помогает вся страна.

«Все откликнулись, пришли на помощь. Сюда идут и гуманитарные грузы, разворачиваются лагеря для временного размещения, кто-то забирает людей из Курской области и размещает в своих областях», — сказал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Волонтеры и добровольцы из разных регионов собирают для пострадавших все необходимое и отправляют в Курск.

Пункт выдачи гуманитарной помощи работает с 10:00 до 20:00. На входе указаны все важные телефоны, есть и объявления о работе. Волонтеры трудятся в четыре смены. Примечательно, что вместе со взрослыми здесь работают и дети. Школьники фасуют, разгружают, раздают гуманитарную помощь, а также принимают и объявляют заказы.

Ваня и Александр — братья, один учится в десятом, другой в шестом классе. Не раздумывая, парни пришли на помощь землякам: разбирают вещи, переносят тяжелые пакеты.

«Конечно, нужно этим людям помогать. Все, кто сейчас здесь присутствует, также помогают. Они огромные молодцы», — отметил волонтер Александр Маргелов.

Эвакуация многих застала врасплох, из дома люди уезжали в чем были, поэтому гуманитарная помощь для многих — спасение.

«Пришла мамочка беременная, с ребенком на руках. У нее еще была девочка пяти лет. Они пришли в пижамах, в тапочках. У девочки в руках была конфетка. И когда я вынесла им продукты, она отдала мне эту свою последнюю конфетку: „Пожалуйста, возьмите“. В благодарность», — сказала волонтер Алена.

Тема:
Спецоперация
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