Как связана Харрис с прорывом границы РФ и «расследованием» взрыва на «Северных потоках»

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Попытки прорыва границы в Курской области выгодно Камале Харрис

Фото, видео: Reuters / Kevin Lamarque; 5-tv.ru

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Тема:
Курская область Северный поток

Демократы готовы на все ради победы на выборах.

Мало кто обратил внимание, за всей этой круговертью событий, что краткосрочную выгоду от вторжения в Курскую область получили два человека: Зеленский, понятно, и Камала Харрис, новый кандидат в президенты США от демократической партии, взамен выпавшего Байдена.

Неслучайные совпадения

Ее считали эдакой безобидной сиделкой при недееспособном пенсионере. А тут на тебе — кандидат в президенты. Может, конечно, так совпало, но атака ВСУ на Курскую область началась ровно в те дни, когда демократы утверждали Харрис своим кандидатом.

Но я не верю в совпадения, потому что Трамп Зеленского не принимал, когда тот был в Вашингтоне с визитом, а Харрис привечала. И ей сейчас невыгодно заключение перемирия между Москвой и Киевом, ведь это будет не ее достижение, а уходящего Байдена.

Харрис набирает обороты

То, что у нее небольшой политический опыт — ее плюс. Нет и шлейфа проколов. И возраст 59 лет. Трампу 79 лет, и он мог свалить 81-летнего Байдена фразой: «Куда лезет этот старик?» Но теперь старик в предвыборной дуэли — сам Трамп.

На Харрис с выдвижением привычно полился компромат. В сети появились весьма фривольные фото, якобы бурной молодости, которые, впрочем, не смогли ни подтвердить толком, ни опровергнуть. Но то, что начинала карьеру она, скажем так, через тесную дружбу с пожилым женатым мэром Сан-Франциско — это факт. Ну, да ладно, это было 30 лет назад. А что сейчас?

Удивительно, что ни один из кандидатов до сих пор и не представили какой-то внятной программы. А что они собираются делать в случае победы? Рассказывает корреспондент «Известий» Николай Мастеров.

За их отношения вся страна переживала как за героев низкосортного, но популярного ситкома. Джо и Камала снова вместе на публике впервые после тихого переворота в Белом доме. Как символ единения демократов против заклятого врага.

Американская политика, вообще, построена на символах, но эти выборы — особенно.

На обложке журнала Time Камала Харрис — практически мать-основательница США, готовый анфас для горы Рашмор. Байдена тоже туда сватали.

А вот соседний выпуск — оранжевый человек с характерной прической обтекает. Трамп теперь, и правда, вынужден защищаться. Чтобы доказать, что самый старый кандидат в истории он только по паспорту, общается с Илоном Маском в его соцсети X.

Ставка на молодое поколение

У демократов, впрочем, всегда лучше получалось находить общий язык с молодежью. По крайней мере, таков очередной политический ярлык, которому нужно соответствовать. Вот и сейчас Байден в Белом доме делает селфи с блогерами. А его пресс-секретарь с ними танцует.

Яркий фасад, за которым полное отсутствие содержания. Камала Харрис уже несколько недель не общается с прессой, чтобы не задавали неудобные вопросы. Вместо этого щедро вкладывается в рекламу и проводит митинги, но и здесь есть нюанс.

Идеальная поддержка

Митинги демократов всегда охранялись лучше. Несколько периметров безопасности, заграждения, много полиции, доступность здесь не в приоритете, важнее отсеять всех потенциально нелояльных участников.

Если лояльных не хватает, их можно просто дорисовать, как сделали демократы с толпой встречающих самолет вице-президента. Ну да, в отполированной поверхности борта они не отражаются, зато все единодушно за Камалу. После такого и версия Трампа о проплаченной массовке на митингах не кажется столь безумной.

«Камала будет нашим следующим президентом. Мы собираемся спасти Америку. Она обязательно должна им стать. Это необходимо», — заявила сторонница Камалы Харрис Мики.

«Нам нужна любовь. Нам нужно сострадание, любовь к человечеству. И Харрис и Уолц сделают это для нас», — сообщила сторонница Камалы Харрис Сьюзан Перри.

Вот так собравшиеся приветствуют Харрис: кричалками и аплодисментами. Для многих демократов — это, конечно, глоток свежего воздуха, после выступлений Джо Байдена.

Сконструированный образ Харрис

Камала действительно выглядит уверенно. Звонко говорит, много жестикулирует, читает строго по суфлеру, да и от истерического смеха политтехнологи отучили.

Теперь Камала во всем будто подражает Обаме, патриарху Демпартии. Но в планах матриархат, так что на шее золотая цепь за 60 тысяч долларов. Да и если Обама все же свою карьеру построил сам, то у Харрис, вероятно, были серьезные помощники. В 1990-е она встречалась с будущим мэром Сан-Франциско, потом стала там прокурором.

«Они договорились о ней с помощником директора окружной прокуратуры. Затем она встречалась со звездой, а потом снова с мэром. И она сходится с влиятельным голливудским адвокатом прямо перед тем, как баллотируется в сенаторы», — рассказал бывший уголовный судья Джо Браун.

Образу чернокожей заступницы угнетенных все это не мешает, он тщательно сконструирован, хоть и полый внутри.

«Они хотят раскрутить ее как своего рода гламурную кампанию со статьями в журналах, в которых говорится, что она герой и какая-то эпическая фигура, в то время, как нет никаких указаний на это. Это полный обман», — заявил кандидат в президенты США, профессор политологии Нью-Йоркского университета Майкл Ректенвальд.

США в беде

Полный обман становится в США главным лейтмотивом. Ни Харрис, ни Трамп вменяемой предвыборной программы и не представили, только набор лозунгов. Экономические проблемы собираются решать, соревнуясь, кто больше отменит налогов. Уже и чаевые ими облагаться не будут: Трамп пообещал, Камала подхватила.

«Дональду Трампу пришла очень хорошая мысль — не облагать налогом чаевые. Это была новая мысль. А теперь и она выступает за это, но это просто слова, ничего нигде не прописано», — сообщил управляющий директор инвестиционной компании Чарльз Ортелл.

Реальность же далека от радужных обещаний. «Байденомика», священная корова демократов, трещит по швам. Рецессия, рост безработицы, дефицит бюджета почти в 250 миллиардов долларов, рост потребительских цен — вот список достижений Байдена-Харрис.

«Теперь Камала предлагает коммунистический контроль над ценами, который имеет прямо противоположный эффект. Это приведет к нехватке продовольствия, нормированию, голоду и резкому росту инфляции», — заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп.

А еще миграционный кризис на границе, войны на Украине и на Ближнем Востоке, противостояние с Китаем. Решать эти проблемы, кажется, ни один из кандидатов всерьез не планирует. Да и зачем? В американской политике сейчас куда важнее оболочка, а не содержание. Такая вот звенящая пустота.

Расследование диверсии на «Северных потоках» — все ради Камалы?

В поддержку Камалы Харрис демократы начали подчищать хвосты байденовского правления. Ничем другим я не могу объяснить ту юмористическую версию, которую выдвинула газета Wall Street Journal о подрыве «Северных потоков» осенью 2022 года. Якобы несколько патриотичных украинских бизнесменов и офицеров во время попойки придумали этот план, получили добро главкома Залужного и президента* Зеленского и осуществили диверсию на свои деньги силами шести человек.

Американцы якобы про это узнали, и даже отговаривали, и Зеленский приказал Залужному прекратить операцию, а тот ослушался и все-таки провел диверсию. Все белые и пушистые, кроме Залужного, но он посол в Британии, а Лондон «своих» не выдает.

Немецкие журналисты параллельно опубликовали свое расследование и даже установили, якобы личности трех из шести диверсантов. Это не боевые пловцы, а гражданские дайверы — супруги Евгений и Светлана У., гражданские дайверы и некий Владимир З. Чистый анекдот. Единственный Владимир З., которого знают в Германии — это Зеленский. Или это намек, что он может стать следующим подозреваемым?

На самом деле фамилия дайвера Журавлев, но вот такие особенности написания фамилии на немецком, а его якобы сообщники — Светлана и Евгений Успенские.

Забавно что немецкие журналисты смогли поговорить с подозреваемыми, они все отрицают. И даже мы, русские журналисты, дозвонились до Светланы У., а вся полиция Евросоюза их найти не может. Странно, правда?

Я уж не говорю про техническую сторону вопроса. Перетаскать сотни килограммов взрывчатки на 80 метров вглубь штормового моря. Вы серьезно?

Но шутки в сторону. Германия — главный спонсор Украины в Европе. Украина ударила немецкой экономике под дых, а немцы продолжают платить и поставлять им оружие. Как так? Может потому что эта версия — чушь, а истинные исполнители и выгодоприобретатели — американцы, на которых Берлин никогда не посмеет голос поднять? О чем, собственно, и писал расследователь Сеймур Херш еще больше года назад. Теоретически, можно все было бы повесить на Байдена — дедушка старый, ему все равно. Но он правил все в тандеме с Харрис, а потому нельзя пока.

Остается один козел отпущения — Зеленский и его окружение. В конце концов он же руководил Украиной с 2019 по 2024 годы. С него и спрос. И за Курск с него тоже со временем спросят. Ведь эти же ресурсы он мог послать на оборону рубежей, а не в приграничную авантюру, но не послал.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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