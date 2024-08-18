Минобороны показало работу поисково-спасательной группы ВКС РФ в Курской области

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

Специалисты группы оказывают поддержку экипажам вертолетов в зоне боевых действий.

Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область

Кадры работы поисково-спасательной группы (ПСГ) Воздушно-космических сил (ВКС) России в Курской области опубликовало Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что специалисты ПСГ выполняют боевые задачи в приграничных районах, оказывая поддержку экипажам вертолетов.

В состав ПСГ входит группа огневой поддержки и медработник. Их основные задачи — наблюдение за обстановкой, спасение и доставка раненых пилотов в госпиталь.

Специалисты ПСГ ежедневно оказывают поддержку экипажам Ка-52, Ми-28, Ми-35, которые наносят удары по скоплениям живой силы, бронированной и автомобильной технике украинских сил.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры уничтожения вертолетами Ми-28НМ живой силы и техники ВСУ в приграничье Курской области.

Тема:
Курская область
18 авг
За Россию: экс-боевики ВСУ заявили о готовности помочь РФ в Курской области
18 авг
Бойцы России задержали похищавшего жителей Курской области боевика ВСУ
18 авг
Победа за нами: что происходит в Курской области с момента нападения боевиков
18 авг
Силы ПВО уничтожили пять дронов над тремя российскими областями
18 авг
Как связана Харрис с прорывом границы РФ и «расследованием» взрыва на «Северных потоках»
18 авг
Более двух тысяч человек эвакуировались из приграничья Курской области за минувшие сутки
18 авг
Жители курского приграничья могут оставлять заявки на помощь через «Госуслуги»
17 авг
Осложнит ситуацию в Донбассе: Китай о нападении ВСУ на Курскую область
17 авг
Используют для своих целей: пенсионер, над которым издевались боевики ВСУ, нашелся
17 авг
«На каждом участке»: ВСУ активно сдаются в плен в Курской области
+24° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
88.91
0.11 97.84
-0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:11
Мужчина или женщина? Скандал в женском боксе на Олимпиаде набирает обороты
15:54
Минобороны показало работу поисково-спасательной группы ВКС РФ в Курской области
15:38
Умер «голос» Гомера Симпсона Борис Быстров
15:21
«Переворот НАТО»: Францию призвали к выходу из блока после данных о «Северных потоках»
15:05
В ЛНР задержали украинского шпиона за передачу данных Киеву
14:50
Преступная сеть? Ирина Хакамада стала жертвой мошенников

Сейчас читают

Война родственников: как дети покойного Алена Делона будут делить его наследство
Террористическая тактика: в США объяснили жестокость ВСУ по отношению к людям
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу
Священное чудовище: что оставил после себя французский артист Ален Делон

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака