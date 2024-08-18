Минобороны показало работу поисково-спасательной группы ВКС РФ в Курской области

Кадры работы поисково-спасательной группы (ПСГ) Воздушно-космических сил (ВКС) России в Курской области опубликовало Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что специалисты ПСГ выполняют боевые задачи в приграничных районах, оказывая поддержку экипажам вертолетов.

В состав ПСГ входит группа огневой поддержки и медработник. Их основные задачи — наблюдение за обстановкой, спасение и доставка раненых пилотов в госпиталь.

Специалисты ПСГ ежедневно оказывают поддержку экипажам Ка-52, Ми-28, Ми-35, которые наносят удары по скоплениям живой силы, бронированной и автомобильной технике украинских сил.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры уничтожения вертолетами Ми-28НМ живой силы и техники ВСУ в приграничье Курской области.