«Послали на смерть»: пленный боевик обвинил ВСУ в отправке на занятые ВС РФ позиции
Пленный боевик Бахмистеров: командование ВСУ отправляет на занятые ВС РФ позиции
Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Ошибка командования дорого обошлась украинским формированиям.
Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляет боевиков на уже занятые ВС РФ позиции. Об этом стало известно из допроса украинского военнопленного Владимира Бахмистерова. Видео опубликовало Минобороны России.
«Нас командование послало на другую позицию, чтобы мы укреплялись там и держали оборону, но когда туда пришли, там уже были российские военные», — сказал пленный украинский боевик.
Бахмистеров добавил, что из-за ошибки командования ВСУ они понесли большие потери. Пленный уверен, что про них просто забыли, несмотря на то, что подразделение запрашивало поддержку.
Пленный украинский боевик также добавил, что он был мобилизован, несмотря на проблемы со зрением. Бахмистеров отметил, что воевать он совершенно не желал.
«Просто послали нас на смерть», — заключил боевик ВСУ.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Ранее 5-tv.ru показал на видео, как ВС РФ зачищают леса Курской области от боевиков ВСУ.
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