Поиск и разведка: ВС РФ зачищают леса Курской области от боевиков ВСУ
ВС РФ зачищают леса Курской области от боевиков ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Бобылев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
За последние сутки потери противника превысили 300 человек.
Зачистка территорий Курской области от боевиков ВСУ продолжается. Важная задача сейчас у поисково-разведывательных отрядов. Они прочесывают леса — разыскивают военных и технику противника. Затем, по координатам националистов отрабатывают артиллерия и авиация.
На этих кадрах наши бойцы уничтожают огневую точку ВСУ, вместе с личным составом и минометом. А этот украинский бронеавтомобиль попал в поле зрения «Ланцета». С ювелирной точностью оператор направил барражирующий припас прямо по вражеской технике. Ее уничтожение зафиксировали кадры объективного контроля.
Потери украинских боевиков, которые попытались прорваться в Курскую область, за сутки превысили 300 человек.
- 18 авг
- В Курской области убит финский наемник ВСУ
- 18 авг
- Опубликованы кадры поражения «Ланцетом» машины «Козак» ВСУ в Курской области
- 18 авг
- «Надо обсуждать»: Лукашенко заявил об уничтожении Украины без переговоров с РФ
- 18 авг
- «Медведь пробудился»: что ждет Украину после ее атаки на Курскую область
- 18 авг
- Минобороны показало работу поисково-спасательной группы ВКС РФ в Курской области
- 18 авг
- За Россию: экс-боевики ВСУ заявили о готовности помочь РФ в Курской области
- 18 авг
- Бойцы России задержали похищавшего жителей Курской области боевика ВСУ
- 18 авг
- Победа за нами: что происходит в Курской области с момента нападения боевиков
- 18 авг
- Силы ПВО уничтожили пять дронов над тремя российскими областями
- 18 авг
- Как связана Харрис с прорывом границы РФ и «расследованием» взрыва на «Северных потоках»
Читайте также
73%
0.11 97.84
-0.48
Нашли ошибку?