Поиск и разведка: ВС РФ зачищают леса Курской области от боевиков ВСУ

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ВС РФ зачищают леса Курской области от боевиков ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Тема:
Курская область

За последние сутки потери противника превысили 300 человек.

Зачистка территорий Курской области от боевиков ВСУ продолжается. Важная задача сейчас у поисково-разведывательных отрядов. Они прочесывают леса — разыскивают военных и технику противника. Затем, по координатам националистов отрабатывают артиллерия и авиация.

На этих кадрах наши бойцы уничтожают огневую точку ВСУ, вместе с личным составом и минометом. А этот украинский бронеавтомобиль попал в поле зрения «Ланцета». С ювелирной точностью оператор направил барражирующий припас прямо по вражеской технике. Ее уничтожение зафиксировали кадры объективного контроля.

Потери украинских боевиков, которые попытались прорваться в Курскую область, за сутки превысили 300 человек.

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