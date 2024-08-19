За последние сутки потери противника превысили 300 человек.

Зачистка территорий Курской области от боевиков ВСУ продолжается. Важная задача сейчас у поисково-разведывательных отрядов. Они прочесывают леса — разыскивают военных и технику противника. Затем, по координатам националистов отрабатывают артиллерия и авиация.

На этих кадрах наши бойцы уничтожают огневую точку ВСУ, вместе с личным составом и минометом. А этот украинский бронеавтомобиль попал в поле зрения «Ланцета». С ювелирной точностью оператор направил барражирующий припас прямо по вражеской технике. Ее уничтожение зафиксировали кадры объективного контроля.

Потери украинских боевиков, которые попытались прорваться в Курскую область, за сутки превысили 300 человек.