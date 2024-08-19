«На воре шапка сгорела»: Лавров о причастности США к атаке ВСУ на Курскую область

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Евгения Романова
Евгения Романова 56 0

Лавров: Зеленский без поручения США не решился бы атаковать Курскую область

«На воре шапка сгорела»: Лавров о причастности США к атаке ВСУ на Курскую область

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба врио губернатора Курской области

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Тема:
Курская область Спецоперация

Изначально Запад отнекивался, а теперь, похоже, переводит стрелки.

Президент* Украины Владимир Зеленский не решился бы атаковать Курскую область, если бы Соединенные Штаты не поручили напасть на приграничные районы. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Министр подчеркнул, что фразы западных лидеров «мы здесь не причем» и «нас никто не спрашивал» эволюционировала в «к нам обращались, мы не разрешили, но Залужный (Валерий, экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании. — Прим. ред.) ослушался».

«На воре шапка сгорела давно уже. <…> Слушайте, это детский лепет. Всем прекрасно понятно, что Зеленский никогда бы не решился на это, <…> если бы ему не поручили это Соединенные Штаты», — заявил Лавров.

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Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные ликвидировали до 3800 боевиков ВСУ в Курской области. Армия России продолжает выявлять и уничтожать противника на приграничной территории.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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