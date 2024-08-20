В Москве возбудили дело против научного сотрудника, проводившего DDoS-атаки

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Евгения Романова
Евгения Романова 102 0

В Москве задержан научный сотрудник за проведение DDoS-атак в интересах Украины

Фото, видео: ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Фигурант сам связался с представителями украинских спецслужб.

Против научного сотрудника в Москве возбудили уголовное дело о госизмене. Ранее он был задержан силовиками, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Уточняется, что российские силовики в Москве задержали сотрудника одной из научных организаций за попытки воздействия на критическую информацию инфраструктуру. Он сам установил контакт с представителями украинских спецслужб и по их указаниям проводил DDoS-атаки.

«После начала СВО по их (спецслужб Украины. — Прим. ред.) указанию задержанный проводил DDoS-атаки на критически важные объекты Российской Федерации в целях нанесения ущерба информационной безопасности России. Осуществлял сбор сведений о российских военнослужащих и передвижении военной техники», — говорится в сообщении.

Он также постоянно переводил свои деньги и криптовалюту на счета зарегистрированных на Украине фондов, чтобы ВСУ покупали для себя вооружения, военную технику и экипировку. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о госизмене. Он уже дал признательные показания, уточнили в ФСБ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала украинца в ЛНР за передачу военных сведений Киеву. Киевский режим мог использовать эту информацию для нанесения ракетного удара по региону.

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