В ЛНР задержали украинского шпиона за передачу данных Киеву

ФСБ задержала украинца в ЛНР за передачу военных сведений Киеву
Фото, видео: © РИА Новости; УФСБ России по ЛНР; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Киевский режим мог использовать эту информацию для нанесения ракетного удара по региону.
Российские силовики задержали в ЛНР гражданина Украины по подозрению в шпионаже. Об этом сообщили в управлении ФСБ по республике.
Задержанный намеревался вступить в ряды Вооруженных сил Украины. Он передавал информацию военного характера киевскому режиму в мессенджере Telegram.
«Установлено, что житель ЛНР инициативно собирал и передавал спецслужбам Украины сведения военного характера», — говорится в сообщении.
Отмечается, что киевский режим полученные данные мог использовать для нанесения ракетного удара по ЛНР. Сам мужчина рассказал, что «очень обрадовался» новости, в которой говорилось о нанесении ракетного удара.
«Я осознаю, что я сделал преступление и сделал вывод, что не нужно было это делать, потому что мог находиться на свободе», — добавил он.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж», правоохранители ведут следствие.
Ранее 5-tv.ru писал, что суд вынес приговор гражданке США и РФ Ксении Карелиной по делу о госизмене. Силовики ФСБ задержали ее в феврале 2024 года в Екатеринбурге. Она отсылала деньги на покупку предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).
- 18 авг
- За Россию: экс-боевики ВСУ заявили о готовности помочь РФ в Курской области
- 18 авг
- Российские войска освободили населенный пункт Свиридоновка в ДНР
- 18 авг
- Бойцы России задержали похищавшего жителей Курской области боевика ВСУ
- 18 авг
- Террористическая тактика: в США объяснили жестокость ВСУ по отношению к людям
- 18 авг
- Победа за нами: что происходит в Курской области с момента нападения боевиков
- 18 авг
- Фатальное решение: Киев ослабил линию обороны ради «курской провокации»
- 18 авг
- Обстрел Донецка и попытки атаковать Крымский мост: Запад в открытую воюет с Россией
- 17 авг
- Осложнит ситуацию в Донбассе: Китай о нападении ВСУ на Курскую область
- 17 авг
- «На каждом участке»: ВСУ активно сдаются в плен в Курской области
- 17 авг
- Наша земля: бойцы «Пятнашки» дают мощный отпор ВСУ в приграничье Курской области
Читайте также
61%
0.11 97.84
-0.48
Нашли ошибку?