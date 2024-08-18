В ЛНР задержали украинского шпиона за передачу данных Киеву

Киевский режим мог использовать эту информацию для нанесения ракетного удара по региону.

Российские силовики задержали в ЛНР гражданина Украины по подозрению в шпионаже. Об этом сообщили в управлении ФСБ по республике.

Задержанный намеревался вступить в ряды Вооруженных сил Украины. Он передавал информацию военного характера киевскому режиму в мессенджере Telegram.

«Установлено, что житель ЛНР инициативно собирал и передавал спецслужбам Украины сведения военного характера», — говорится в сообщении.

Отмечается, что киевский режим полученные данные мог использовать для нанесения ракетного удара по ЛНР. Сам мужчина рассказал, что «очень обрадовался» новости, в которой говорилось о нанесении ракетного удара.

«Я осознаю, что я сделал преступление и сделал вывод, что не нужно было это делать, потому что мог находиться на свободе», — добавил он.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж», правоохранители ведут следствие.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд вынес приговор гражданке США и РФ Ксении Карелиной по делу о госизмене. Силовики ФСБ задержали ее в феврале 2024 года в Екатеринбурге. Она отсылала деньги на покупку предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).