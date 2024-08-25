Никаких гарантий: юрист призвал быть аккуратнее в соцсетях после ареста Дурова

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 117 0

Юрист Кваша: нельзя получить гарантию безопасности в мессенджерах

Никаких гарантий: юрист призвал быть аккуратнее в соцсетях после ареста Дурова

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Задержание Дурова во Франции

Пользователям стоит осторожнее вести переписки в мессенджерах.

Ситуация с задержанием основателя Telegram Павла Дурова показала, что пользователям необходимо быть аккуратнее с тем, что они пишут в социальных сетях, так как нельзя получить полную гарантию безопасности в мессенджерах. Об этом сообщил юрист Дмитрий Кваша в беседе с «Радио 1».

Эксперт также предположил, что власти Франции могут разыграть многоходовку в отношении бизнесмена.

«Возможно, какую-нибудь интересную многоходовку разыграют, чтобы для общей массы пользователей это выглядело максимально правдоподобно. Опять же аккуратнее с тем, что вы пишите и отправляется в мессенджерах, — 100% защиты вам гарантировать никто не может», — считает Дмитрий.

Юрист полагает, что Павел Дуров выйдет на свободу в ближайшие дни, заявив публике, что он снова смог отстоять независимость Telegram.

Специалист также напомнил, что у Дурова есть гражданство Франции, которое предоставляет ему права и обязанности гражданина этой страны. Таким образом, у России нет прямых оснований требовать его экстрадиции, но шанс на это все же есть.

Дурова задержали в субботу, 24 августа, в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из своего частного джета. По данным СМИ, на него во Франции был выписан ордер Национального управления судебной полиции. При этом Дуров был объявлен в розыск всего за несколько минут до приземления воздушного судна в Париже.

Сейчас Дурова арестовали. Ему грозит до 20 лет заключения. Дуров предстанет перед судом уже сегодня, 25 августа. Вероятно, это задержание говорит о том, что началась большая политическая игра.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Жириновский предрек судьбу Дурова шесть лет назад.

Тема:
Задержание Дурова во Франции
25 авг
В МИД Франции отказались комментировать задержание Дурова
25 авг
«Могут быть проблемы»: Шишкова высказалась об аресте Дурова
25 авг
Жириновский предрек судьбу Дурова 6 лет назад: «Я чувствую, не принимает тебя чужая земля»
25 авг
Символ свободы: люди приносят бумажные самолетики к посольству Франции в поддержку Дурова
25 авг
«Случайно узнал»: отец Дурова прокомментировал задержание сына
25 авг
«Надуманная история»: кому выгодно задержание Павла Дурова
25 авг
Замешан в особо тяжких преступлениях? За что Дурову грозит до 20 лет тюрьмы
25 авг
«Тьма опускается»: Карлсон назвал арест Дурова предупреждением
25 авг
Утечка данных пользователей? Что ждет Telegram после задержания Дурова
25 авг
«Французы лишь дроп»: кто на самом деле стоит за задержанием Павла Дурова
+25° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
91.60
0.31 101.61
-0.01
Луна в танце с Венерой: как лучше провести 25 августа

Последние новости

18:27
«В этом году»: слепой мальчик-Ванга предрек конец киевского режима
18:14
«Мое спасение»: Стас Михайлов объяснил, почему всегда носит большой нательный крест
18:01
Уже нашел замену? Аффлека заметили в компании дочери Кеннеди
17:44
Андрей Губин высказался об отношениях Григория Лепса с 18-летней девушкой
17:23
В МИД Франции отказались комментировать задержание Дурова
17:04
Тест в помощь: как самостоятельно оценить риск развития сахарного диабета

Сейчас читают

«Услышали взрыв»: кадры с места обстрела Ракитного в Белгородской области
Нырял 650 раз: японец ищет останки жены, погибшей во время цунами 10 лет назад
SHAMAN объяснил отсутствие обручального кольца на пальце
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака