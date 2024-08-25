Никаких гарантий: юрист призвал быть аккуратнее в соцсетях после ареста Дурова

Пользователям стоит осторожнее вести переписки в мессенджерах.

Ситуация с задержанием основателя Telegram Павла Дурова показала, что пользователям необходимо быть аккуратнее с тем, что они пишут в социальных сетях, так как нельзя получить полную гарантию безопасности в мессенджерах. Об этом сообщил юрист Дмитрий Кваша в беседе с «Радио 1».

Эксперт также предположил, что власти Франции могут разыграть многоходовку в отношении бизнесмена.

«Возможно, какую-нибудь интересную многоходовку разыграют, чтобы для общей массы пользователей это выглядело максимально правдоподобно. Опять же аккуратнее с тем, что вы пишите и отправляется в мессенджерах, — 100% защиты вам гарантировать никто не может», — считает Дмитрий.

Юрист полагает, что Павел Дуров выйдет на свободу в ближайшие дни, заявив публике, что он снова смог отстоять независимость Telegram.

Специалист также напомнил, что у Дурова есть гражданство Франции, которое предоставляет ему права и обязанности гражданина этой страны. Таким образом, у России нет прямых оснований требовать его экстрадиции, но шанс на это все же есть.

Дурова задержали в субботу, 24 августа, в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из своего частного джета. По данным СМИ, на него во Франции был выписан ордер Национального управления судебной полиции. При этом Дуров был объявлен в розыск всего за несколько минут до приземления воздушного судна в Париже.

Сейчас Дурова арестовали. Ему грозит до 20 лет заключения. Дуров предстанет перед судом уже сегодня, 25 августа. Вероятно, это задержание говорит о том, что началась большая политическая игра.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Жириновский предрек судьбу Дурова шесть лет назад.