Важные решения: Терроборону приграничья профинансирует федеральный бюджет
Терроборону приграничья профинансирует федеральный бюджет
Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кондратюк; 5-tv.ru
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Материальная помощь жителям будет перечислена без заявлений.
Финансирование подразделений территориальной обороны Белгородской, Брянской и Курской областей будет осуществляться из федерального бюджета. Это решение входит в перечень поручений президента России Владимира Путина, сделанных по итогам последнего совещания с главами приграничных регионов. Полный список опубликован на официальном сайте Кремля.
Путин также подчеркнул необходимость выделения средств промышленным и сельскохозяйственным предприятиям, пострадавшим от террористической атаки со стороны ВСУ. Кроме того, глава государства поручил рассмотреть вопрос о поставке спецтранспорта на территории Белгородской, Брянской и Курской областей. А также оказывать единовременную материальную помощь гражданам без заявления.
Ранее 5-tv.ru писал, что более 330 семей воссоединились после эвакуации из Курской области. Поиски людей, с кем родственники не смогли установить связь, продолжаются. Отмечается, что более 11,5 тысячи эвакуированных, включая 3,5 тысячи детей, находятся в пунктах временного размещения (ПВР), лечебных и социальных учреждениях, детских оздоровительных лагерях. Всего в 28 регионах России развернуто 197 ПВР.
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