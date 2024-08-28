Издевался над ребенком? «Тайная жена» Дурова обвинила его в серьезном преступлении

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 90 0

Forbes: Болгар подала против Дурова иск из-за насилия над детьми

Издевался над ребенком? «Тайная жена» Дурова обвинила его в серьезном преступлении

Фото: www.globallookpress.com / vk.com

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Тема:
Задержание Дурова во Франции

Ирина Болгар собирается привлечь предпринимателя к ответственности, и не к одной.

Подруга создателя Telegram Павла Дурова — Ирина Болгар — подала против миллиардера иск в Швейцарии. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на полученные от нее документы, издание подтвердило их подлинность.

Согласно данным Forbes, основатель Telegram якобы применил насилие к своему младшему сыну, который родился в 2017 году. Утверждается, что сразу два инцидента произошли спустя пять лет, в их результате мальчик получил серьезные травмы, в том числе сотрясение мозга.

Издание утверждает, что это уже второй иск Болгар к Дурову. Первый был подан в 2023 году и подразумевал гражданское судопроизводство. Тогда женщина требовала единоличную опеку над тремя детьми, которые, как она утверждает, рождены от миллиардера. Суд в Женеве в итоге встал на ее сторону.

Отмечается, что иски были поданы Болгар после того, как Дуров перестал платить ей алименты. Женщина подчеркнула, что бизнесмен не видится с детьми, а ей пришлось тратить на воспитание троих детей всю свою зарплату, которая составляла около девяти тысяч долларов в месяц.

Основателя Telegram Павла Дурова задержали 24 августа во Франции, он подозревается в совершении 12 уголовных преступлений. Так, французский адвокат рассказал о возможном исходе дела.

Ранее 5-tv.ru писал, как отреагировала Ирина Болгар на задержание миллиардера Павла Дурова.

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