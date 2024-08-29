Николаевка и Стельмаховка: ВС РФ освободили два населенных пункта за сутки

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 63 0

Минобороны: ВС РФ освободили Николаевку и Стельмаховку за минувший день

Николаевка и Стельмаховка: ВС РФ освободили два населенных пункта за сутки

Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев

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Тема:
Спецоперация

Потери противника составили до 2125 боевиков.

Российские бойцы освободили два населенных пункта за минувшие сутки. Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны России.

«Подразделения группировки войск „Запад“ в результате решительных действий освободили населенный пункт Стельмаховка Луганской Народной Республики», — уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

В то же время бойцы группировки «Центр» освободили от Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселок городского типа Николаевка в Донецкой Народной Республике.

За минувшие сутки российские силы уничтожили до 2125 украинских боевиков, а также три вражеских склада с боеприпасами.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, на которых танк ВСУ был уничтожен российскими артиллеристами.

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