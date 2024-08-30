А не умение ими управлять привело Киев к авиакатастрофе.

Переданные Украине Западом истребители F-16, один из которых недавно потерпел крушение, изначально были в плохом состоянии. Об этом сообщил 5-tv.ru политолог, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.

«Да, самолеты старые. Я предполагаю, что они должны пройти определенный вид технического обслуживания и подготовки», — прокомментировал эксперт.

По словам политолога, поставляемые Украине истребители пребывают из разных стран, и неизвестно, в каких условиях они находятся.

Пока точная причина крушения истребителя F-16 неизвестна. Однако по некоторым данным, к этому могла привести ошибка пилота. Расмуссен добавил, что на Украине нет людей, которые бы могли справляться с управлением.

«И у них нет оптимальных средств обслуживания. По крайней мере, на Украине. Может быть они все есть в Румынии или Польше, но точно не на Украине», — подчеркнул политолог.

Тем временем, Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Все это время западные страны под различными предлогами оказывают спонсорскую и военную помощь Украине, тем самым продолжая и затягивая конфликт на территории.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как Россия ответит на поставку Украине истребителей F-16.