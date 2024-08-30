От ВСУ удалось очистить села в ДНР, ЛНР и Харьковской области.

За минувшую неделю российские силы освободили семь населенных пунктов в рамках проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«В результате активных действий подразделений группировки войск „Центр“ освобождены населенные пункты Орловка, Камышевка, Николаевка и Новожеланное Донецкой Народной Республики», — уточнили в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

В то же время бойцы группировки войск «Запад» освободили села Стельмаховка в Луганской Народной Республике и Синьковка в Харьковской области.

«Южной» группировке войск удалось освободить от ВСУ Константиновку в ДНР.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал об успехах ВС РФ на полях боевых действий в Курской области.