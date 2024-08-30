Семь населенных пунктов за неделю: успехи ВС РФ в зоне СВО
Минобороны: за неделю ВС РФ освободили семь населенных пунктов
Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников
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От ВСУ удалось очистить села в ДНР, ЛНР и Харьковской области.
За минувшую неделю российские силы освободили семь населенных пунктов в рамках проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«В результате активных действий подразделений группировки войск „Центр“ освобождены населенные пункты Орловка, Камышевка, Николаевка и Новожеланное Донецкой Народной Республики», — уточнили в Telegram-канале российского оборонного ведомства.
В то же время бойцы группировки войск «Запад» освободили села Стельмаховка в Луганской Народной Республике и Синьковка в Харьковской области.
«Южной» группировке войск удалось освободить от ВСУ Константиновку в ДНР.
Спецоперация России на Украине
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru сообщал об успехах ВС РФ на полях боевых действий в Курской области.
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