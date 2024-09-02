«Я просто в шоке. Белоруссия знает, что я люблю»: Ольга Бузова о концерте в Лиде
Ольга Бузова поставила новый рекорд на бесплатном концерте в Лиде
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / buzova86; 5-tv.ru
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Более 100 тысяч человек посетили концерт певицы в стране-соседке. Это ее новый рекорд
Ольга Бузова сделала важное заявление после своего бесплатного концерта, который состоялся в последний день лета во время фестиваля «ХарчФэст»в городе Лида.
Перед началом концерта Бузова отдохнула в Минске, где провела свой традиционный ритуал: съела хот-дог на заправке. И успела немного «пошопиться». На этом приятные моменты перед концертом не закончились. Организаторы подготовили для звезды огромную тарелку с разными видами белорусских колбас, которые телеведущая очень любит.
«Я просто в шоке. Белоруссия знает, что я люблю», — не скрывала радости Ольга.
После концерта артистка призналась в любви Белоруссии и городу Лида. Оказалось, что это ее рекорд — она никогда не сбирала такие большие концерты.
«У меня просто нет слов. Если нужно объяснять, то не нужно. Более 100 тысяч человек сегодня было на моем концерте. И это мой рекорд за всю моей карьеры, это ваш рекорд!» —сказала Бузова на видео, опубликованном в личном блоге.
Видимо, концерт и правда получился хорошим и душевным. Артистке посвящали плакаты, а некоторые фанаты специально приехали в город издалека, чтобы увидеть звезду, о чем писали в своих социальных сетях.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Дмитрий Тарасов оценил вокальные способности своей бывшей жены Ольги Бузовой.
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