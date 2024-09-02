Войска РФ нанесли ночью групповой удар по объектам энергетики и ОПК Украины

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Евгения Романова
Евгения Романова Срочная новость 24 0

Все цели были успешно поражены.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ayal Margolin

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Тема:
Спецоперация

Вооруженные силы (ВС) России в ходе спецоперации минувшей ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики и оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики и оборонно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшим производство и ремонт авиатехники и ракетного вооружения», — говорится в сообщении.

Также удар нанесен по местам сборки и хранения украинских беспилотников, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников. Как подчеркнули в Минобороны, все назначенные объекты поражены.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ уничтожили замаскированные РСЗО HIMARS в Сумской области. Американские комплексы находились в районе населенных пунктов Осоевка и Глыбное.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории.

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