ВС РФ уничтожили замаскированные РСЗО HIMARS в Сумской области

|
Евгения Романова
Евгения Романова 43 0

Американские комплексы находились в районе населенных пунктов Осоевка и Глыбное.

Фото, видео: Bo Amstrup / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Вооруженные силы (ВС) России в ходе спецоперации уничтожили замаскированные реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Три комплекса противника находились в лесу. Российская разведка нашла их в 20 километрах юго-восточнее города Сумы. Позиции были расположены в районе населенных пунктов Осоевка и Глыбное.

«После подтверждения характеристик цели командованием было принято решение о нанесении ударов высокоточным ракетным вооружением по позициям реактивных систем залпового огня», — говорится в сообщении.

Украинские боевики находились недалеко от них. После того как российские войска поразили первую установку, то ВСУ попытались скрыться на автомобилях, но и эти цели ВС РФ уничтожили.

В результате были уничтожены три пусковые установки РСЗО HIMARS, еще столько же авто сопровождения, а еще транспортно-заряжающей машины. Также ликвидировано более 30 украинских боевиков.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории.

Ранее 5-tv.ru писал, что жители Белгорода рассказали, как попали под обстрел боевиков ВСУ. Украинские боевики целенаправленно били по мирному населению.

Тема:
Спецоперация
2 сент
Путин заявил о негативной роли политики СССР в ситуации на Украине
2 сент
«Выкинуло аж в коридор»: жители Белгорода рассказали об атаке ВСУ
2 сент
Бойцы отрабатывают тактику захвата окопов противника. Лучшее видео из зоны СВО
2 сент
«Гиацинт» разгромил вражескую САУ на северском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
2 сент
«Закономерный итог»: Путин назвал виновного в трагедии на Украине
2 сент
Белоусов поздравил военных ВС РФ с освобождением Константиновки и Кирово
1 сент
Черная дыра, или математика войны: как помощь Запада Киеву сказывается на боях в зоне СВО
1 сент
Ты моя: сделавший предложение на концерте SHAMAN в Крокусе боец СВО сыграл свадьбу
1 сент
ВС России освободили населенные пункты Птичье и Выемка в ДНР
1 сент
Боевики ВСУ кончились? В ЛНР заявили о прибытии до 30 иностранных наемников
+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
91.19
-0.26 100.76
-1.01
Кто получит подарки от осени: гороскоп финансов на сентябрь 2024

Последние новости

10:55
«Мразотный голос»: Арарат Кещян о песнях коллеги по «Универу» Стаса Ярушина
10:41
«Ты потрясающий!» — Киану Ривз отмечает свое 60-летие
10:27
Капучино с менингитом: какие опасные бактерии обитают в кофемашинах
10:13
Читаем по зубам: что может узнать о человеке стоматолог во время осмотра
9:57
ВС РФ уничтожили замаскированные РСЗО HIMARS в Сумской области
9:43
«Очередная жертва Успенской» подала на нее в суд — еще один громкий скандал

Сейчас читают

Агрегатор дал советы, как без проблем уехать на такси в День знаний
Вертолетчик рассказал о возможной причине крушения Ми-8 на Камчатке
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 сентября, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео