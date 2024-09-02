ВС РФ уничтожили замаскированные РСЗО HIMARS в Сумской области
Американские комплексы находились в районе населенных пунктов Осоевка и Глыбное.
Фото, видео: Bo Amstrup / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Вооруженные силы (ВС) России в ходе спецоперации уничтожили замаскированные реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Три комплекса противника находились в лесу. Российская разведка нашла их в 20 километрах юго-восточнее города Сумы. Позиции были расположены в районе населенных пунктов Осоевка и Глыбное.
«После подтверждения характеристик цели командованием было принято решение о нанесении ударов высокоточным ракетным вооружением по позициям реактивных систем залпового огня», — говорится в сообщении.
Украинские боевики находились недалеко от них. После того как российские войска поразили первую установку, то ВСУ попытались скрыться на автомобилях, но и эти цели ВС РФ уничтожили.
В результате были уничтожены три пусковые установки РСЗО HIMARS, еще столько же авто сопровождения, а еще транспортно-заряжающей машины. Также ликвидировано более 30 украинских боевиков.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории.
Ранее 5-tv.ru писал, что жители Белгорода рассказали, как попали под обстрел боевиков ВСУ. Украинские боевики целенаправленно били по мирному населению.
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