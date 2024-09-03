«Они не ожидали»: как российские бойцы захватывают позиции ВСУ под Гродовкой в ДНР

В зоне спецоперации российские военнослужащие заняли новые позиции на авдеевском направлении. В районе населенного пункта Гродовка разведчики ВС РФ случайно наткнулись на крупный опорник противника. При этом боевики даже не сразу поняли, что происходит, настолько стремительным был штурм. С подробностями — военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

Финальные кадры тяжелого изнурительного боя в районе Гродовки на авдеевском направлении снял штурмовик группировки «Центр», который участвовал в зачистке позиций боевиков ВСУ. Под постоянным артогнем группа разведчиков прикрывает товарищей, которые находятся впереди.

Таких деньков было с десяток, не меньше. Противник долго и изнурительно сопротивлялся, но под натиском не устоял — силы оказались неравны.

На опорном пункте держали оборону национальная гвардия Украины, сразу два подразделения — взвод БПЛА и огневая поддержка. Но примечательно, что об их нахождении там войска ВС РФ долгое время даже не знали.

«На пути разведывания наткнулись на вот эту точку. Для дальнейшего продвижения вперед командованием было принято решение, обойти просто нельзя было: либо ликвидировать, либо — взять», — рассказывает стрелок-гранатометчик подразделения разведки с позывным «Бык».

В результате боевиков ВСУ, которые длительное время не то, что не стреляли — даже не высовывались — застали врасплох. Первая группа разведчиков выдвинулась на штурмовые действия в ночное время суток.

«В сумерках, то есть было хмуро. Зашли, они не ожидали этого, что мы подойдем так близко. Закидали опорник гранатами, а кто пытался выскочить — не получилось у них ничего», — говорит старший разведчик с позывным «Куко».

Враг бой принял и начал сопротивляться уже традиционным методом — запуская ударные дроны.

«Они были намного меньше. То есть они были поменьше, меньший заряд, усиленная батарея, и все они летали на очень большое расстояние. Больше 10–15 километров они пролетали. Они нацелены были на живую силу», — рассказывает заместитель командира роты глубинной разведки, командир расчета минометной батареи с позывным «Стрелок».

Итог для боевиков ВСУ оказался предсказуемо печален — все уничтожены. Остались только шевроны с нацистской символикой и личные документы: военные билеты и даже диплом с аттестатом.

«Обычно, идя на задачи, вряд ли с собой тащат дипломы и аттестаты. Поэтому у командования нашего возникла небеспричинная мысль, что он готовился к переходу на нашу сторону», — говорит командир штурмовой группы роты глубинной разведки с позывным «Юрист».

В руках у разведчиков группировки «Центр» оказались и более ценные трофеи: два 82-миллиметровые миномета. Расчет взвода огневой поддержки ВСУ был полностью уничтожен, но орудие — в целости и сохранности.

Примечательно, что это — новая модель минометов украинского производства, но сделаны они под копирку, по образу и подобию российских минометов «Поднос», которые также используются для поддержки наступления пехоты.

Эти минометы уже использовали в бою, и будут продолжать бить боевиков ВСУ их же вооружением, пока Донбасс не будет полностью освобожден.