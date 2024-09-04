В России началась разработка всепогодного дрона «Прыгун-1»
Такие беспилотники легко объединить в рой, что позволит наносить концентрированные групповые удары. А в чем еще их преимущество?
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
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Беспилотник совершенно нового типа разрабатывают российские инженеры. Дрон «Прыгун-1» выглядит как цилиндр с двумя пропеллерами, которые крепятся к одной оси. В зависимости от комплектации он может быть как разведчиком, так и камикадзе.
Важное отличие от существующих БПЛА — моментальная готовность к применению на поле боя. Это может сберечь жизнь оператору в условиях боевых действий.
«В данном контексте оператору не нужно присоединять батареи, паять какие-то провода, заниматься программированием контроллеров. То есть это бесппилотник будет из коробки, который можно будет достать, собрать, нажать кнопку его включения и дальше его применять, то есть это, по сути, летающий айфон», — заявил гендиректор НПО «Двина» Владимир Орлов.
Новинкой можно быстро дооснастить танк, БМП или БТР, не внося изменений в их конструкцию. Экипаж боевой машины сможет запускать беспилотник прямо на ходу одним нажатием кнопки.
Кроме того, несколько «Прыгунов» легко объединить в рой, что позволит наносить концентрированные групповые удары.
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