«Не очень понятно»: Путин высказался о действиях Франции в ситуации с Дуровым

|
Евгения Романова
Евгения Романова 34 0

Путин: действия властей Франции в отношении Дурова не очень понятны

Фото, видео: Reuters / Albert Gea; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Задержание Дурова во Франции ВЭФ-2024

Основателя Telegram задержали в Париже 24 августа.

Власти Франции действуют в отношении основателя Telegram Павла Дурова избирательно. Если его арестовали, то нужно и других владельцев онлайн-платформ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Он отметил, что у властей России «каких-то претензий не было». Однако они имелись у других стран, ведь мессенджер используется людьми и структурами, которые могут наносить ущерб своей деятельностью экономике или в сфере безопасности. По словам президента, у правительства РФ тоже «могли быть какие-то к нему вопросы».

«Этим грешат все платформы подобного рода. Если с Дуровым так поступают, то надо и других (владельцев онлайн-платформ. — Прим. ред.), наверное, тоже закрывать, арестовывать, либо сажать их под домашний или другой арест, связанный с ограничением свободы. Поэтому само по себе действие властей (Франции. — прим. ред.) мне не очень понятно, поскольку они носят избирательный характер», — сказал Путин.

Задержание Павла Дурова

Павла Дурова обвиняют в несоблюдении его платформой Telegram европейских законов и, следовательно, пособничестве преступникам. Ордер на арест был выдан 24 августа, незадолго до приземления самолета Дурова в аэропорту Парижа.

Спустя несколько дней содержания под стражей, 28 августа, предпринимателя взяли под судебный надзор во Франции. Вечером того же дня Дурова отпустили под залог в размере пяти миллионов евро. От комментариев журналистам он воздержался.

ВЭФ-2024

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке, по традиции — на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Участники обсудят перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях. В этом году основная тема ВЭФ звучит так: «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин рассказал о встрече с Дуровым.

Тема:
Задержание Дурова во Франции
5 сент
«Возможности ограничены»: Песков об участии России в ситуации с Дуровым
5 сент
«Непростая судьба»: группа «Фабрика» поделилась мыслями о Павле Дурове
1 сент
Тюрьма размером с Францию: что в действительности кроется за делом Дурова
1 сент
Ищет жилье: Дурова заметили на прогулке с «невестой» по Парижу
31 авг
Песков высказался об аресте Дурова: «Почему директора Renault не арестовывают?»
30 авг
Дмитрий Песков: Между Кремлем и Дуровым никаких договоренностей не было
30 авг
«Забочусь о справедливости»: Болгар объяснила, почему подала в суд на Дурова
30 авг
Копалась в машинах, играла на компьютере: что известно о спутнице Дурова
30 авг
В ожидании суда: у Дурова изъяли все паспорта на время следствия
30 авг
«Глубокий человек»: педагог брата Дурова опроверг слухи о его затворничестве
+18° Атмосферное давление 775 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
88.93
0.32 98.07
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:13
Российские силы освободили Заветное в ДНР
12:10
Путин: адресные программы поддержки продлят до 2030 года
12:06
«Сосисочки и арбузики»: как маленьких нерп спасают от гибели в Петербурге
11:58
«Не очень понятно»: Путин высказался о действиях Франции в ситуации с Дуровым
11:55
«Возбудитель цистита»: три самые опасные привычки для женского здоровья
11:52
«Не хотят — не надо»: Путин о поставках газа в Европу

Сейчас читают

Последние посадки: что еще можно посадить на даче в сентябре
Выступление Путина на планерной сессии ВЭФ-2024 — прямая трансляция
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака