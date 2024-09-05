«Не очень понятно»: Путин высказался о действиях Франции в ситуации с Дуровым

Основателя Telegram задержали в Париже 24 августа.

Власти Франции действуют в отношении основателя Telegram Павла Дурова избирательно. Если его арестовали, то нужно и других владельцев онлайн-платформ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Он отметил, что у властей России «каких-то претензий не было». Однако они имелись у других стран, ведь мессенджер используется людьми и структурами, которые могут наносить ущерб своей деятельностью экономике или в сфере безопасности. По словам президента, у правительства РФ тоже «могли быть какие-то к нему вопросы».

«Этим грешат все платформы подобного рода. Если с Дуровым так поступают, то надо и других (владельцев онлайн-платформ. — Прим. ред.), наверное, тоже закрывать, арестовывать, либо сажать их под домашний или другой арест, связанный с ограничением свободы. Поэтому само по себе действие властей (Франции. — прим. ред.) мне не очень понятно, поскольку они носят избирательный характер», — сказал Путин.

Задержание Павла Дурова

Павла Дурова обвиняют в несоблюдении его платформой Telegram европейских законов и, следовательно, пособничестве преступникам. Ордер на арест был выдан 24 августа, незадолго до приземления самолета Дурова в аэропорту Парижа.

Спустя несколько дней содержания под стражей, 28 августа, предпринимателя взяли под судебный надзор во Франции. Вечером того же дня Дурова отпустили под залог в размере пяти миллионов евро. От комментариев журналистам он воздержался.

ВЭФ-2024

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке, по традиции — на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Участники обсудят перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях. В этом году основная тема ВЭФ звучит так: «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин рассказал о встрече с Дуровым.