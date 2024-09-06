«Удивительно»: Дуров впервые прокомментировал свое задержание во Франции

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Дуров обнародовал заявление по поводу своего задержания во Франции

«Удивительно»: Дуров впервые прокомментировал свое задержание во Франции

Фото: www.globallookpress.com / lukomore. org

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Тема:
Задержание Дурова во Франции

Что предприниматель думает по поводу возникших к нему у французских властей вопросов?

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал заявление относительно своего задержания во Франции, в котором назвал вопросы французских властей к нему удивительными.

Программист, в частности, заявил, что некогда лично помогал создать горячую линию между Telegram и Парижем в рамках борьбы с терроризмом. Дуров также отметил, что резкий скачок числа пользователей мессенджера до 950 миллионов человек спровоцировал большое количество проблем и позволил разного рода преступникам злоупотреблять платформой.

В заявлении бизнесмена подчеркивается, что у Telegram есть официальный представитель в ЕС, он отвечает на запросы, а адрес его электронной почты есть в открытом доступе и доступен жителям всех стран Евросоюза. Отмечается, что если у властей какой-либо страны есть претензии к онлайн-платформам наподобие Telegram, они могут подать в суд, а не преследовать главу сервиса.

Дуров также подтвердил готовность мессенджера прекратить работу в государствах, в которых он не может договориться с местными регуляторами о принципах работы.

Задержание Павла Дурова

Павла Дурова обвиняют в несоблюдении его платформой Telegram европейских законов и, следовательно, пособничестве преступникам. Ордер на арест был выдан 24 августа, незадолго до приземления самолета Дурова в аэропорту Парижа.

Спустя несколько дней содержания под стражей, 28 августа, предпринимателя взяли под судебный надзор во Франции. Вечером того же дня Дурова отпустили под залог в размере пяти миллионов евро. От комментариев журналистам он воздержался.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как президент РФ Владимир Путин прокомментировал действия Франции в ситуации с Дуровым.

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