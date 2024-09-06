«Удивительно»: Дуров впервые прокомментировал свое задержание во Франции
Дуров обнародовал заявление по поводу своего задержания во Франции
Фото: www.globallookpress.com / lukomore. org
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Что предприниматель думает по поводу возникших к нему у французских властей вопросов?
Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал заявление относительно своего задержания во Франции, в котором назвал вопросы французских властей к нему удивительными.
Программист, в частности, заявил, что некогда лично помогал создать горячую линию между Telegram и Парижем в рамках борьбы с терроризмом. Дуров также отметил, что резкий скачок числа пользователей мессенджера до 950 миллионов человек спровоцировал большое количество проблем и позволил разного рода преступникам злоупотреблять платформой.
В заявлении бизнесмена подчеркивается, что у Telegram есть официальный представитель в ЕС, он отвечает на запросы, а адрес его электронной почты есть в открытом доступе и доступен жителям всех стран Евросоюза. Отмечается, что если у властей какой-либо страны есть претензии к онлайн-платформам наподобие Telegram, они могут подать в суд, а не преследовать главу сервиса.
Дуров также подтвердил готовность мессенджера прекратить работу в государствах, в которых он не может договориться с местными регуляторами о принципах работы.
Задержание Павла Дурова
Павла Дурова обвиняют в несоблюдении его платформой Telegram европейских законов и, следовательно, пособничестве преступникам. Ордер на арест был выдан 24 августа, незадолго до приземления самолета Дурова в аэропорту Парижа.
Спустя несколько дней содержания под стражей, 28 августа, предпринимателя взяли под судебный надзор во Франции. Вечером того же дня Дурова отпустили под залог в размере пяти миллионов евро. От комментариев журналистам он воздержался.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как президент РФ Владимир Путин прокомментировал действия Франции в ситуации с Дуровым.
- 5 сент
- Суд запретил Дурову покидать Францию в течение полугода
- 5 сент
- «Не очень понятно»: Путин высказался о действиях Франции в ситуации с Дуровым
- 5 сент
- «Возможности ограничены»: Песков об участии России в ситуации с Дуровым
- 5 сент
- «Непростая судьба»: группа «Фабрика» поделилась мыслями о Павле Дурове
- 1 сент
- Тюрьма размером с Францию: что в действительности кроется за делом Дурова
- 1 сент
- Ищет жилье: Дурова заметили на прогулке с «невестой» по Парижу
- 31 авг
- Песков высказался об аресте Дурова: «Почему директора Renault не арестовывают?»
- 30 авг
- Дмитрий Песков: Между Кремлем и Дуровым никаких договоренностей не было
- 30 авг
- «Забочусь о справедливости»: Болгар объяснила, почему подала в суд на Дурова
- 30 авг
- Копалась в машинах, играла на компьютере: что известно о спутнице Дурова
67%
0.77 99.19
1.12
Нашли ошибку?