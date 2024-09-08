На этом фоне все громче звучат вопросы к Киеву со стороны западных спонсоров: а что вы собственно забыли в Курской области Вторжение туда уже иначе как авантюрой не называет. Я лично не встретил ни одной аналитической статьи, в которой бы говорили: вот это ход! Нет, всем очевидно, что это попытка блефовать при слабых картах. И главный вывод: Москва раскусила этот блеф. Она делает свое дело и ждет, когда придет время вскрывать карты.

В том, что и следов украинских боевиков не останется на курской земле, это тоже никем не обсуждается. Выступая на Восточном Экономическом форуме (ВЭФ), президент четко сформулировал позицию Москвы.

«Священный долг Вооруженных сил — сделать все, чтобы выбросить противника с этих территорий и надежно защитить наших граждан. И вся страна должна делать все, чтобы поддержать людей», — подчеркнул президент России.

Все больше ВСУшников сдаются в плен, осознав, что их командование втянуло в смертельно опасную авантюру. Но вот какая особенность, ко всем попавшим в плен на территории всеми признанной России будут применяться совсем другие статьи, по сравнению с теми, кто сдался в зоне СВО.

Примером может служить история Александра Любаса из главного управления разведки, который вместе со своими сослуживцами в октябре прошло года попытался высадиться в Крыму, чтобы напасть на посты охранения и поставить украинский флаг на берегу для видео. Не получилось. Часть нападавших ликвидировали, а Любаса взяли в плен. На этой неделе ему вынесли приговор: 20 лет заключения за незаконное пересечение границы, покушение на теракт, подготовку к террористической деятельности, незаконное ношение и контрабанду оружия. Полный букет.

Нет, есть конечно альтернатива — предоставленный государством земельный участок размером два на один метр, с флагом и портретом. Журналистка Washington Post сняла Харьковское военное кладбище. По ее наблюдениям оно увеличилось вдвое за год. Все это жертвы авантюриста Зеленского, который отказался вести мирные переговоры весной 2022 года и решил биться до последнего украинца, как ему посоветовали западные друзья. Результат очередной выходки предопределен, вопрос цены.

«Уверен, что и эта провокация провалится. Мне кажется, после этого возникнет желание действительно не на словах, а на деле переходить к мирным переговорам и решать эти вопросы мирными средствами. Мы никогда от этого не отказывались. Но надо, конечно, разобраться с этими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации, именно в Курскую область, с их попытками дестабилизировать ситуацию в приграничье в целом», — отметил Владимир Путин.