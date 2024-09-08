ФРГ собирается направить свои корабли через Тайваньский пролив

Пресса сообщает о протесте со стороны КНР, однако предупреждения немцев не останавливают.

Два корабля военно-морских сил (ВМС) Германии пройдут через Тайваньский пролив, проигнорировав протест со стороны Китая. Об этом сообщается в материале Der Spiegel со ссылкой на собственные источники. Авторы заявляют о вероятном дипломатическом споре двух стран в рамках миссии ВМС КНР в Индо-Тихоокеанском регионе — Берлин готов к возможным дипломатическим диспутам.

«Несмотря на предупреждения Пекина, фрегат и корабль военной поддержки планируют в середине сентября пройти через Тайваньский пролив по маршруту из Южной Кореи в Джакарту», — пишут журналисты.

В статье подчеркивается, что правительство ФРГ «спокойно относится» к возможному протесту китайской стороны. Кроме того, власти Германии не собираются оповещать КНР о своих планах направить военные суда конфликтным маршрутом.

Согласно международному праву Тайваньский пролив открыт для судоходства, но Пекин называет его своей территорией и настаивает на исключительном праве запретить проход здесь военных судов других государств. Прежде США уже нарушали запрет — в частности, 24 января это сделал эсминец ВМС США USS John Finn. Немецкие корабли в последний раз были зафиксированы там в 2021 году.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Китае эвакуировали более полумиллиона человек из-за супертайфуна.