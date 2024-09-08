ФРГ собирается направить свои корабли через Тайваньский пролив

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 91 0

Der Spiegel: корабли ФРГ пройдут через Тайваньский пролив в сентябре

ФРГ собирается направить свои корабли через Тайваньский пролив

Фото: www.globallookpress.com / Fabian Kretschmer

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Тайвань

Пресса сообщает о протесте со стороны КНР, однако предупреждения немцев не останавливают.

Два корабля военно-морских сил (ВМС) Германии пройдут через Тайваньский пролив, проигнорировав протест со стороны Китая. Об этом сообщается в материале Der Spiegel со ссылкой на собственные источники. Авторы заявляют о вероятном дипломатическом споре двух стран в рамках миссии ВМС КНР в Индо-Тихоокеанском регионе — Берлин готов к возможным дипломатическим диспутам.

«Несмотря на предупреждения Пекина, фрегат и корабль военной поддержки планируют в середине сентября пройти через Тайваньский пролив по маршруту из Южной Кореи в Джакарту», — пишут журналисты.

В статье подчеркивается, что правительство ФРГ «спокойно относится» к возможному протесту китайской стороны. Кроме того, власти Германии не собираются оповещать КНР о своих планах направить военные суда конфликтным маршрутом.

Согласно международному праву Тайваньский пролив открыт для судоходства, но Пекин называет его своей территорией и настаивает на исключительном праве запретить проход здесь военных судов других государств. Прежде США уже нарушали запрет — в частности, 24 января это сделал эсминец ВМС США USS John Finn. Немецкие корабли в последний раз были зафиксированы там в 2021 году.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Китае эвакуировали более полумиллиона человек из-за супертайфуна.

Тема:
Тайвань
3 авг
В финале по женскому боксу на ОИ будут сражаться мужчины — как такое возможно?
29 мая
«Бомбил бы»: стало известно о планах Трампа на Россию и Китай
29 мая
«Далеко идущие последствия»: чем грозит конфликт Китая и США вокруг Тайваня
27 мая
«Маневры языком»: кого выберут США между Тайванем и Украиной
23 мая
Китай начал двухдневные военные учения вокруг острова Тайвань
15 мая
Прятала 50 лет: на Тайване полиция обнаружила труп мужчины в доме его дочери
19 апр
«Правила дебатов»: в США приняли решение о помощи Украине и Израилю
3 апр
Самое мощное за последние 25 лет: что известно о землетрясении на Тайване
3 апр
Число погибших в результате землетрясения на Тайване возросло до четырех человек
3 апр
Один человек погиб, более 50 пострадали в результате землетрясения на Тайване
+16° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
89.82
0.12 99.72
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:22
Эксперты «Ночи выборов» назвали героическими избиркомы приграничных регионов РФ
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака
2:39
Теперь нужен пятый: Погребняк раскрыла пол и имя ребенка
2:19
«Огромная эпоха»: участник КВН Германов высказался о достижениях Маслякова
1:57
«Он оплачивает счета»: появились подробности отношений Айзы с новым партнером
1:35
«Было приятно»: Городницкий вспомнил, как развеселил Маслякова

Сейчас читают

«Все девушки СССР»: телеведущий Млечин рассказал о природном обаянии Маслякова
«Урок мужества»: Нагиев рассказал о том, как угасал Масляков
Потеря для российской культуры: Гусман вспомнил о знакомстве с Масляковым
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака