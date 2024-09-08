Продвижение остановлено, теперь неприятеля вытесняют обратно за границу.

Вопрос про ситуации в курском приграничье президенту задали 2 сентября школьники, во время открытого урока в начале учебного года, в Кызыле, столице Республики Тува и объяснили свой интерес тем, что у них там у границы друзья живут. Кызыл от Украины на расстоянии в четыре тысячи километров. Тем не менее тувинцы принимают самое активное участие в СВО, очень много добровольцев. Десять тысяч человек воюют, это из республики, где всего чуть более 300 тысяч жителей. И хорошо воюют — три Героя России за время СВО. Президент отметил историческую помощь республики большой России, ведь до 1944 года Тува даже не была в составе Советского Союза. Но добровольцы и тогда шли и фронту помогали. Такое воспитание, такое понимание одного общего дома.

Потому не удивителен вопрос от школьницы: «А как там в Курске?» По словам президента, продвижение врага остановлено, началось выдавливание. Эмиль Тимашев побывал в освобожденных селах.

Село у границы Курской области: выжженная земля, тела уничтоженных боевиков, разбитые дома и прямо посреди поля чудом уцелевшая часовня.

За рулем квадроцикла командир взвода с позывным «Ураган», показывает места, где были самые жаркие бои на этом участке фронта. Националисты тогда почти каждый дом превратили в опорный пункт.

Морпехи 810 бригады продвигаясь метр за метром через несколько дней выбили националистов из населенного пункта. Нашим бойцам удалось откинуть противника на приличное расстояние.

«Противник там практически не окапывался, занимал жилые дома. Все опорные пункты и огневые точки были в домах, поэтому и пострадали эти населенные пункты», — объясняет командир взвода с позывным «Ураган».

А это уже работает наша артиллерия, все в порядке. С квадроцикла быстро пересаживаемся в машину и едем дальше. Навигатор подсказывает дорогу к соседнему поселку. Таким же способом прокладывала маршрут бронегруппа ВСУ, но навигатор завел боевиков прямо в засаду.

Националисты пытались взять поселок Гирьи нахрапом и прорывались на трех БТРах через эту железную дорогу. Всех скопом уничтожили, несколько десятков боевиков, причем десант пытался прорваться на украинских БТРах «Буцефал». Этот БТР, разработанный еще в 90-х на Харьковском заводе имени Малышева, конструкторы постоянно дорабатывали, стараясь максимально скрыть силуэт предшественника, известного на весь мир советского БТР-80. Главная отличительная черта — необитаемый боевой модуль с 30 миллиметровой скорострельной пушкой.

Судя по этим кадрам становится понятно почему «Буцефал» не оправдал надежд Киева. Морпехи били из орудия 30-го калибра боевой машины с расстояния 50 метров. Крышу у «Буцефала» оторвало практически сразу, техника загорелась, и вот можно увидеть, что осталось, остался, по сути, корпус. А тут можно увидеть, насколько серьезно все горело. Вот это все расплавленный металл.

Натовская техника кончается, новую пока не дают, а на оставшихся переделанных советских бронемашинах в нынешних условиях далеко не уедешь. Ударная группировка ВСУ, которую готовила НАТО для вторжения в Курскую область, потратив при этом сотни миллионов долларов, тает на глазах.

В вопросе курской авантюры Зеленский демонстрирует форменную шизофрению. С одной стороны, он заявил, что надо до конца осени организовать переговоры, на которых будет Россия. С другой заверил, что захваченные в Курской области территории ему нужны и уходить оттуда ВСУ не собираются. Хотя Москва четко дала понять — никаких переговоров, пока бандиты на курской земле.

Возможно, ему не дают вывести войска. Кто? Остается догадываться. В Лондоне такие безумные выходки поддерживают. По крайней мере бывший премьер-министр Борис Джонсон, который на этой неделе разоткровенничался в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. Джонсон, хоть и сбитый летчик, в смысле пока вне большой политики, но личность известная. Он уверяет, что будь помоложе, сам бы пошел воевать, но пока предлагает Киеву мобилизовать еще солдат, прежде всего молодежь.

Я даже не сомневаюсь, что Зеленский с удовольствием поставил бы под ружье всех, начиная с 18 лет и, может даже, помоложе. Но есть одна проблема: денег в бюджете нет.

«Денег нет даже для выплаты „боевых“ для уже воюющих ВСУшников», — как заявили в бюджетном комитете Верховной Рады. Допустим спонсоры по сусекам наскребут до 20 сентября. Не самим же идти воевать с русскими. Но дальше то что? Похоже этот вопрос в киевских бункерах предпочитают не задавать.

«У меня иногда складывается впечатление, что те, кто руководит Украиной, как будто они вообще инопланетяне какие-то либо иностранцы. Собственно говоря, они не думают просто — нет, я серьезно говорю, — вы понимаете, такие потери колоссальные! Что они дальше будут делать, я даже не понимаю. Нужно сейчас опять понижать призывной возраст, чтобы детей набирать, как в Германии фашистской, гитлерюгенд создавать. Но это не решит проблему. Повторяю, еще раз: такое впечатление, что это не их народ. Собственно говоря, понятно: родственники членов правящей элиты в основном за границей проживают, они сели на самолет — и нет их, и дело с концом», — сказал Владимир Путин.