Губернатор Подмосковья уточнил информацию по погибшему при атаке БПЛА

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Срочная новость 482 0

Воробьев: данные о гибели ребенка не подтвердились, погибла 46-летняя женщина

Губернатор Подмосковья уточнил информацию по погибшему при атаке БПЛА

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
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Известно, что в результате атаки националистов пострадали три человека.

Информация о гибели в Раменском девятилетнего ребенка в результате атаки БПЛА не подтвердилась, погибла 46-летняя женщина. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

«По уточненным данным, в доме на Спортивном проезде пострадали три человека. Все они госпитализированы в Раменскую больницу», — говорится в сообщении.

По словам губернатора, в пунктах временного проживания заселены 43 человека. Им также организовали горячее питание.

Ночью на Московскую область была совершена атака БПЛА. В доме на Спортивном проезде в Раменском загорелись квартиры в районе 11-12 этажей. Еще один сбитый дрон попал в дом по Высоковольтной улице.

На место происшествия были незамедлительно направлены экстренные службы для устранения возгорания и эвакуации местных жителей.

Воробьев уточнил, что этой ночью российские силы ПВО сбили 14 беспилотников в следующих городских городах Московской области: Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

Ранее 5-tv.ru писал, что жители Раменского сообщили подробности об атаке БПЛА ВСУ.

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