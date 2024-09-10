«Весь дом шатнуло, как будто землетрясение»: жители Раменского об атаке БПЛА ВСУ
Житель Раменского об атаке БПЛА ВСУ: Весь дом шатнуло, как будто землетрясение
Фото, видео: 5-tv.ru
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Минувшей ночью в разных районах Московской области были сбиты полтора десятка украинских беспилотников.
В подмосковном городе Раменском жилой дом загорелся после атаки украинского беспилотника. Люди проснулись от грохота около четырех утра, выбежали на улицы и ждали сотрудников экстренных служб, которые оцепили район и начали эвакуацию в пункты временного размещения (ПВР). Постройка свежая, многие только недавно заселились в новые квартиры, и вот их будит взрыв. Пострадал первый подъезд здания.
«Их несколько было, они полночи летали. И потом взрыв уже (прогремел). Люди по возможности выбегали. Сейчас все оцеплено, и зайти не дают, и выйти. Ну выходить дают, эвакуироваться, а зайти уже — без вариантов… Тут весь дом шатнуло, как будто землетрясение, поэтому люди все и выбегали, кто в чем может», — рассказал «Известиям» местный житель Валерий.
Пожилой сосед мужчины, который не представился, отметил, что взрыв был довольно мощным и громким, после него здание сильно дымилось. Он, как и некоторые другие жильцы, не сразу побежал прочь из квартиры. Поначалу не понял, что произошло, но когда увидел дым, тоже счел, что на улице, скорее всего, сейчас безопаснее. По словам пенсионера, паника среди людей не возникла, хотя все были встревожены, спасателей ждали около 20 минут.
«Взрыв сильный был. Громко. Дыма много было, его уносило ветром. Ну я и понял, что где-то здесь… В окно смотрю — народ выходит, бегает. Думаю, надо тоже спускаться», — отметил он.
Минувшей ночью полтора десятка украинских беспилотников, направлявшихся в Москву, были сбиты силами противовоздушной обороны (ПВО) в следующих городских округах: Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. На местах падения обломков работают сотрудники экстренных служб. Москвичей призывают сохранять спокойствие, оставаться в безопасных местах и следовать рекомендациям местных властей и спасателей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские военные громят подразделения ВСУ в Курской области — уничтожены сотни единиц вражеской техники.
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