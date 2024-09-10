«Взрыв и едкий дым»: атака украинских дронов на Раменское квалифицирована как теракт
СК РФ квалифицировал атаку украинских дронов на Раменское как теракт
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Беспилотники летели на малой высоте, один из них врезался в жилой дом.
В результате теракта — так квалифицировал массированную атаку беспилотников Следственный комитет РФ — в подмосковном Раменском погибла женщина. Еще три человека получили ранения.
Дроны шли на малой высоте, один из них врезался в жилой дом. На двух этажах вспыхнул пожар. Подробности рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Поляков с места происшествия.
В первом подъезде 102 квартиры. Пострадали — 54. В основном, повреждены перегородки между комнатами и оконные проемы. А вот несущие конструкции целы. Восстанавливать жилье будут региональные власти.
Александр проснулся от громкого хлопка. Он успел накрыть жену одеялом. В этот момент его осыпало битым стеклом.
«Получается, вся волна дала спереди, что верхние этажи, что наши, там и балкон, и спальня, все», — рассказывает Александр Ли.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел поврежденные дома. Как только закончится работа экспертов–криминалистов, коммунальщики приступят к ремонту. Ориентировано в районе восьми вечера людям позволят вернуться в квартиры. Пока для них приготовили места в пункте временного размещения.
«В 4:15 был как хлопок, взрыв, потом пошел густой едкий дым. К нам постучали, сказали, чтобы собирались и быстрее уходили», — говорит пострадавший Юрий.
В доме в Спортивном проезде погибла одна женщина. Трое пострадавших находятся в больнице. Двое из них — в тяжелом состоянии.
«Угрозы жизни нет. Ваша близкая любимая женщина беспокоится, Галина Вячеславовна, мама, беспокоится. Сказали, что хотят вас перевести. Мы поговорили с врачами, они пошли навстречу. Не переживайте, хорошо?» — обратился губернатор области к пострадавшему.
На Высоковольтной улице, по предварительной информации, пострадал один человек. Из-за удара беспилотника загорелись пять балконов. В этом доме живет музыкант группы «Каспийский груз». Он показал последствия.
В Генпрокуратуре уже заявили, что будут контролировать оказание помощи людям. Нескольким семьям точно потребуется полностью восстанавливать документы.
«По требованию Генпрокурора России в прокуратурах открыты горячие линии для оперативного реагирования на обращения граждан. Глава надзорного ведомства распорядился особое внимание уделять вопросам оказания медицинской помощи, в отдельных регионах — вопросам перемещения и пребывания граждан в пунктах временного размещения, обеспечения ПВР всем необходимым», — говорится в заявлении генерального прокурора РФ Игоря Краснова.
В период временного закрытия всех аэропортов столичного региона на запасные аэродромы ушли полсотни рейсов. Во Внуково до сих пор задерживается отправка больше 30 бортов. В терминале — толпы и неразбериха.
Вернуться к штатному расписанию наземные службы обещают в течение ближайших нескольких часов. Следственный комитет РФ квалифицировал массированную атаку украинских дронов на российские регионы как теракт.
- 10 сент
- Последствия теракта в Подмосковье: в результате атаки дронов ВСУ погибла женщина
- 10 сент
- Появились кадры прилета беспилотника в районе деревни Прудки в Подмосковье
- 10 сент
- «Не переживайте, котов заберем»: Воробьев о помощи жительнице Раменского после атаки БПЛА
- 10 сент
- Обломки украинского дрона упали на территорию подмосковного аэропорта Жуковский
- 10 сент
- Успел прикрыть жену: житель Раменского рассказал об атаке беспилотников ВСУ
- 10 сент
- «Обезопасить себя»: Песков о необходимости продолжать СВО после атак ВСУ на регионы России
- 10 сент
- Рэпер из «Каспийского груза» показал разрушения в квартире после атаки БПЛА в Раменском
- 10 сент
- СК возбудил дело о теракте после атаки БПЛА ВСУ на регионы России
- 10 сент
- «Звериное мщение»: Захарова об атаке украинских БПЛА на подмосковное Раменское
- 10 сент
- Атака украинских дронов на Раменское. Что известно к этому часу
Читайте также
41%
0.72 100.50
0.59
Нашли ошибку?