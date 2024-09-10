«Взрыв и едкий дым»: атака украинских дронов на Раменское квалифицирована как теракт

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СК РФ квалифицировал атаку украинских дронов на Раменское как теракт

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ

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Беспилотники летели на малой высоте, один из них врезался в жилой дом.

В результате теракта — так квалифицировал массированную атаку беспилотников Следственный комитет РФ — в подмосковном Раменском погибла женщина. Еще три человека получили ранения.

Дроны шли на малой высоте, один из них врезался в жилой дом. На двух этажах вспыхнул пожар. Подробности рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Поляков с места происшествия.

В первом подъезде 102 квартиры. Пострадали — 54. В основном, повреждены перегородки между комнатами и оконные проемы. А вот несущие конструкции целы. Восстанавливать жилье будут региональные власти.

Александр проснулся от громкого хлопка. Он успел накрыть жену одеялом. В этот момент его осыпало битым стеклом.

«Получается, вся волна дала спереди, что верхние этажи, что наши, там и балкон, и спальня, все», — рассказывает Александр Ли.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел поврежденные дома. Как только закончится работа экспертов–криминалистов, коммунальщики приступят к ремонту. Ориентировано в районе восьми вечера людям позволят вернуться в квартиры. Пока для них приготовили места в пункте временного размещения.

«В 4:15 был как хлопок, взрыв, потом пошел густой едкий дым. К нам постучали, сказали, чтобы собирались и быстрее уходили», — говорит пострадавший Юрий.

В доме в Спортивном проезде погибла одна женщина. Трое пострадавших находятся в больнице. Двое из них — в тяжелом состоянии.

«Угрозы жизни нет. Ваша близкая любимая женщина беспокоится, Галина Вячеславовна, мама, беспокоится. Сказали, что хотят вас перевести. Мы поговорили с врачами, они пошли навстречу. Не переживайте, хорошо?» — обратился губернатор области к пострадавшему.

На Высоковольтной улице, по предварительной информации, пострадал один человек. Из-за удара беспилотника загорелись пять балконов. В этом доме живет музыкант группы «Каспийский груз». Он показал последствия.

В Генпрокуратуре уже заявили, что будут контролировать оказание помощи людям. Нескольким семьям точно потребуется полностью восстанавливать документы.

«По требованию Генпрокурора России в прокуратурах открыты горячие линии для оперативного реагирования на обращения граждан. Глава надзорного ведомства распорядился особое внимание уделять вопросам оказания медицинской помощи, в отдельных регионах — вопросам перемещения и пребывания граждан в пунктах временного размещения, обеспечения ПВР всем необходимым», — говорится в заявлении генерального прокурора РФ Игоря Краснова.

В период временного закрытия всех аэропортов столичного региона на запасные аэродромы ушли полсотни рейсов. Во Внуково до сих пор задерживается отправка больше 30 бортов. В терминале — толпы и неразбериха.

Вернуться к штатному расписанию наземные службы обещают в течение ближайших нескольких часов. Следственный комитет РФ квалифицировал массированную атаку украинских дронов на российские регионы как теракт.

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