«Идет охват Угледара»: в чем важность освобождения Водяного и Красногоровки
Эксперт Евсеев: освобождение Водяного приближает окружение Угледара
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Российская армия взяла под контроль ряд населенных пунктов в Донбассе.
Освобождение населенного пункта Водяное в ДНР, о чем сегодня отчиталось накануне Минобороны РФ, позволяет российским войскам продолжить охват Угледара. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил военный эксперт Владимир Евсеев.
«Фактически речь идет о том, что перекрываются последние дороги снабжения угледарской группировки украинских войск. Если удастся нашим войскам продвинуться дальше, что вполне вероятно, то тогда вся группировка войск в Угледаре окажется в окружении», — пояснил он.
Евсеев добавил, что группировка противника в Угледаре значительно ослабла после того, как оттуда в Селидово была переброшена достаточно боеготовая бригада украинских войск.
Что касается взятия Красногоровки, о чем тоже сообщили в военном ведомстве, то этот населенный пункт важен с точки зрения продвижения в сторону Курахово. По словам Евсеева, после того, как на этом направлении будут освобождены города Украинск и Горняк, можно будет говорить о фактическом смыкании зон наступления со стороны Угледара и со стороны Курахово и Селидово.
«В целом наступление идет успешно, противник будет вынужден уйти либо будет окружен. После того как поначалу украинские войска ушли с Невельского, они переместились в сторону Заветного, но сейчас и там они могут оказаться в окружении. Очень важно, что у нас в этом случае получается единый фронт наступления, без всяких карманов», — отметил Евсеев.
Он добавил, что после того, как российская армия обеспечит себе фланги, можно будет говорить о штурме Мирнограда и Красноармейска (украинское название города — Покровск), а также попутном решении других задач, в частности освобождении Великой Новоселки.
Конец тыловой поддержке ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Военный эксперт Виктор Литовкин в свою очередь подчеркнул, что взятие под контроль каждого населенного пункта в Донбассе приближает российские войска к полному освобождению ДНР от националистов. И в этом главная цель спецоперации.
Говоря конкретно о Водяном и Красногоровке, Литовкин отметил, что их освобождение приближает армию России к Красноармейску, в котором сходятся автомобильные и железнодорожные пути. Этот город играет роль транспортного хаба для украинской армии, откуда идет снабжение воюющих подразделений боеприпасами, людскими резервами и горюче-смазочными материалами.
«Поэтому, безусловно, освобождая эти населенные пункты, мы лишаем украинскую армию тыловой поддержки и отодвигаем рубежи обстрелов городов Донбасса», — заявил Литовкин.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны РФ отчиталось об освобождении четырех населенных пунктов в ДНР: Водяного, Григоровки, Красногоровки и Галицыновки.
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