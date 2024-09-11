«Идет охват Угледара»: в чем важность освобождения Водяного и Красногоровки

Российская армия взяла под контроль ряд населенных пунктов в Донбассе.

Освобождение населенного пункта Водяное в ДНР, о чем сегодня отчиталось накануне Минобороны РФ, позволяет российским войскам продолжить охват Угледара. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил военный эксперт Владимир Евсеев.

«Фактически речь идет о том, что перекрываются последние дороги снабжения угледарской группировки украинских войск. Если удастся нашим войскам продвинуться дальше, что вполне вероятно, то тогда вся группировка войск в Угледаре окажется в окружении», — пояснил он.

Евсеев добавил, что группировка противника в Угледаре значительно ослабла после того, как оттуда в Селидово была переброшена достаточно боеготовая бригада украинских войск.

Что касается взятия Красногоровки, о чем тоже сообщили в военном ведомстве, то этот населенный пункт важен с точки зрения продвижения в сторону Курахово. По словам Евсеева, после того, как на этом направлении будут освобождены города Украинск и Горняк, можно будет говорить о фактическом смыкании зон наступления со стороны Угледара и со стороны Курахово и Селидово.

«В целом наступление идет успешно, противник будет вынужден уйти либо будет окружен. После того как поначалу украинские войска ушли с Невельского, они переместились в сторону Заветного, но сейчас и там они могут оказаться в окружении. Очень важно, что у нас в этом случае получается единый фронт наступления, без всяких карманов», — отметил Евсеев.

Он добавил, что после того, как российская армия обеспечит себе фланги, можно будет говорить о штурме Мирнограда и Красноармейска (украинское название города — Покровск), а также попутном решении других задач, в частности освобождении Великой Новоселки.

Конец тыловой поддержке ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Военный эксперт Виктор Литовкин в свою очередь подчеркнул, что взятие под контроль каждого населенного пункта в Донбассе приближает российские войска к полному освобождению ДНР от националистов. И в этом главная цель спецоперации.

Говоря конкретно о Водяном и Красногоровке, Литовкин отметил, что их освобождение приближает армию России к Красноармейску, в котором сходятся автомобильные и железнодорожные пути. Этот город играет роль транспортного хаба для украинской армии, откуда идет снабжение воюющих подразделений боеприпасами, людскими резервами и горюче-смазочными материалами.

«Поэтому, безусловно, освобождая эти населенные пункты, мы лишаем украинскую армию тыловой поддержки и отодвигаем рубежи обстрелов городов Донбасса», — заявил Литовкин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны РФ отчиталось об освобождении четырех населенных пунктов в ДНР: Водяного, Григоровки, Красногоровки и Галицыновки.