«Идет охват Угледара»: в чем важность освобождения Водяного и Красногоровки

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 2 477 0

Эксперт Евсеев: освобождение Водяного приближает окружение Угледара

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Российская армия взяла под контроль ряд населенных пунктов в Донбассе.

Освобождение населенного пункта Водяное в ДНР, о чем сегодня отчиталось накануне Минобороны РФ, позволяет российским войскам продолжить охват Угледара. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил военный эксперт Владимир Евсеев.

«Фактически речь идет о том, что перекрываются последние дороги снабжения угледарской группировки украинских войск. Если удастся нашим войскам продвинуться дальше, что вполне вероятно, то тогда вся группировка войск в Угледаре окажется в окружении», — пояснил он.

Евсеев добавил, что группировка противника в Угледаре значительно ослабла после того, как оттуда в Селидово была переброшена достаточно боеготовая бригада украинских войск.

Что касается взятия Красногоровки, о чем тоже сообщили в военном ведомстве, то этот населенный пункт важен с точки зрения продвижения в сторону Курахово. По словам Евсеева, после того, как на этом направлении будут освобождены города Украинск и Горняк, можно будет говорить о фактическом смыкании зон наступления со стороны Угледара и со стороны Курахово и Селидово.

«В целом наступление идет успешно, противник будет вынужден уйти либо будет окружен. После того как поначалу украинские войска ушли с Невельского, они переместились в сторону Заветного, но сейчас и там они могут оказаться в окружении. Очень важно, что у нас в этом случае получается единый фронт наступления, без всяких карманов», — отметил Евсеев.

Он добавил, что после того, как российская армия обеспечит себе фланги, можно будет говорить о штурме Мирнограда и Красноармейска (украинское название города — Покровск), а также попутном решении других задач, в частности освобождении Великой Новоселки.

Конец тыловой поддержке ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Военный эксперт Виктор Литовкин в свою очередь подчеркнул, что взятие под контроль каждого населенного пункта в Донбассе приближает российские войска к полному освобождению ДНР от националистов. И в этом главная цель спецоперации.

Говоря конкретно о Водяном и Красногоровке, Литовкин отметил, что их освобождение приближает армию России к Красноармейску, в котором сходятся автомобильные и железнодорожные пути. Этот город играет роль транспортного хаба для украинской армии, откуда идет снабжение воюющих подразделений боеприпасами, людскими резервами и горюче-смазочными материалами.

«Поэтому, безусловно, освобождая эти населенные пункты, мы лишаем украинскую армию тыловой поддержки и отодвигаем рубежи обстрелов городов Донбасса», — заявил Литовкин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны РФ отчиталось об освобождении четырех населенных пунктов в ДНР: Водяного, Григоровки, Красногоровки и Галицыновки.

Тема:
Спецоперация
11 сент
«Хочу предостеречь»: Песков прокомментировал информацию об ударах по Мурманской области из Норвегии
11 сент
Более 12 тыс боевиков и 96 танков: ВСУ понесли огромные потери в Курской области
11 сент
«Ответ будет»: Песков о возможных ударах ВСУ западным оружием вглубь России
11 сент
Силы ПВО отражают налет украинских беспилотников на Мурманскую область
11 сент
«Прорыв на Курском фронте»: армия России освободила 10 населенных пунктов
11 сент
Пытались убежать: ВСУ открыли огонь по мирным жителям Курской области
11 сент
Небензя о двойных стандартах США: «Избирательная слепота и нацистская сущность»
11 сент
Российские артиллеристы поразили район скопления пехоты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
11 сент
Расчеты «Ураган» нанесли удар по ротному опорному пункту ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
11 сент
Идет освобождение: ВС РФ взяли под контроль четыре населенных пункта в ДНР
+20° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
91.11
0.72 100.50
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:04
Долгожданное продолжение: на экраны выйдет шестая часть «Ледникового периода»
14:59
Скрытая угроза: какие бактерии и грибки могут жить даже в самых чистых квартирах
14:46
Экс-депутата Госдумы Пономарева* требуют приговорить к 14 годам колонии
14:41
«Хочу предостеречь»: Песков прокомментировал информацию об ударах по Мурманской области из Норвегии
14:13
Явка на выборах в Единый день голосования стала рекордной с 2013 года
13:58
«Создал целую Вселенную»: SHAMAN простился с Александром Масляковым

Сейчас читают

Поворот «Газпрома» на Восток: пока вполоборота
«Пример личности»: актриса Стриженова попрощалась с Александром Масляковым
«Идет охват Угледара»: в чем важность освобождения Водяного и Красногоровки
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака