Первая помощь: жители Курской области прошли обучение по тактической медицине

В числе слушателей новых курсов были сотрудники школ и и детских садов, а также священники.

Более тысячи человек в Курской области прошли обучение по основам тактической медицины. В числе слушателей курса — руководители школ, детских садов, магазинов и почтовых отделений. А еще более 40-ка священнослужителей. Они сами попросили научить их оказывать первую помощь. Поскольку во время обстрелов жители приграничных территорий нередко спасаются именно в храмах. На одном из таких занятий побывал корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Мало наложить на поврежденную руку турникет, важно сделать это правильно.

«Устройство, которое его делает тугим, должен находится с наружней стороны руки, а люди начинают здесь в стрессе делать», — объясняет Юрий Кузнецов, врач-хирург краевой больницы № 2 г. Краснодара.

Или вот — медицинский жгут, с которым тоже не все умеют обращаться. Специалисты показывают, как оказывать помощь и при этом не навредить.

Мастер-класс проводят представители Народного фронта. В этом зале — педагоги, провизоры, водители автобусов, продавцы. Те, кто часто контактирует с людьми.

Анна работает в курском детском саду. О занятиях узнала от заведующей и решила записаться.

«Мы были далеки от этого, к сожалению, приходится знакомиться поближе. Мы обязаны обеспечивать безопасность детей, в первую очередь, и свою собственную, конечно», — признает Анна Силина, фельдшер детского сада г. Курска.

Олег тоже работает с детьми. Знания по тактической медицине получил еще во время службы в армии, но решил их освежить.

«Тьфу-тьфу-тьфу, дай Бог чтобы не пригодилось», — говорит Олег Раптунович, учитель средней школы г. Курса.

Уроки волонтеры проводят даже для настоятелей курских храмов. Ведь именно в церквях, школах, детских садах, магазинах люди укрываются во время обстрелов. Туда обращаются пострадавшие за медицинской помощью.

«У нас получают аптечки те учреждения с массовым скоплением людей, которые прошли обучение, эта технология работает — мы с вами видели на примере Белгородской области», — отмечает Юлия Зимова, представитель Народного фронта.

Правила оказания медицинской помощи белгородцы осваивали еще в начале года, особенно водители автобусов. На гражданский транспорт противник часто направляет дроны. Машины теперь укомплектованы и дополнительной защитой — системами РЭБ.

«Если появляется дрон, загорается красным — тогда уже определяем, прячемся в убежище», — говорит водитель автобуса Виктор Шатерников.

Почти 40 устройств на автобусах уже подключены. Жители приграничных регионов понимают — мера эта вынужденная и временная.