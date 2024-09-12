Сейчас западным странам осталось «поизящнее оформить» одобрение преступных атак киевского режима, отметил министр.

Страны Запада уже давно сняли ограничения на удары Украиной дальнобойным оружием по территории России. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе круглого стола по теме урегулирования ситуации вокруг Незалежной.

«У нас нет сомнений, что решение о снятии ограничений на использование дальнобойных орудий для атаки территории РФ было принято. Сейчас его пытаются покрасивее, поизящнее оформить в публичном пространстве», — сказал министр.

Вместе с тем Лавров прокомментировал визит в Киев госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена и главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми. По словам министра, эта поездка является инсценировкой.

Кроме того, согласно открытой информации, Североатлантический альянс передает не только все более дальнобойные вооружения Украине, но также и сведения своей военно-космической разведки. Они используются для определения местонахождения и поражения целей в глубине России. Целями для ударов являются жилые дома, объекты жизнеобеспечения, энергетическая и промышленная инфраструктура, а также школы, детсады и поликлиники.

«Западные военные специалисты буквально в ручном режиме координируют нанесение ударов высокоточными средствами поражения по тем целям, о которых я сказал, по сугубо гражданским целям», — заявил Лавров.

Накануне Блинкен и Лэмми прибыли в Киев с визитом. По итогам поездки американский госсекретарь заявил, что передаст президенту США Джо Байдену результаты обсуждения вопроса о предоставлении разрешения Украине использовать дальнобойные ракеты для нанесения ударов вглубь России.

Причем, как писал прежде 5-tv.ru, Байден уже подтвердил: вопрос о применении оружия НАТО на территории России будет снят в ближайшее время. Однако обслуживают и программируют запуск этих ракет не ВСУ, а военный блок. Следовательно, Запад дает разрешение не киевскому режиму, а самому себе.

Спецоперация России на Украине

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что США хотят разрешить Украине использовать оружие производства Штатов на территории России. Прежде всего ВСУ интересуют американские ATACMS, а также франко-британские Storm Shadow.