Восемь населенных пунктов и 39 групповых ударов: успехи ВС РФ в зоне СВО за неделю

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 123 0

ВС России за неделю освободили восемь населенных пунктов в зоне спецоперации

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Кроме того, армия России вытеснила боевиков ВСУ из десяти населенных пунктов Курской области.

Вооруженные силы России за неделю освободили восемь населенных пунктов и нанесли 39 групповых ударов по военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Бойцы «Южной» группировки войск в период с 7 по 13 сентября освободили два населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР): Красногоровку и Григорвку. Там ВСУ лишились свыше 4840 боевиков и 15 полевых складов боеприпасов.

Под контроль группировки войск «Центр» перешли Новогродовка, Калиново, Мемрик, Галицыновка и Долиновка в ДНР. Противник лишился до 3670 боевиков. Среди уничтоженной техники — боевая машина пехоты Bradley и две бронемашины MaxxPro производства США.

Бойцы группировки «Днепр» освободили населенный пункт Водяное в ДНР. Киевский режим потерял там до 820 боевиков.

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Кроме того, за указанный период войска России нанесли 39 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам нефтегазовой отрасли и энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ОПК Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цехам по изготовлению порохов и производству компонентов для оперативно-тактических ракет.

За неделю в плен сдались 49 украинских боевиков.

Спецоперация России на Украине

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы России за двое суток освободили десять населенных пунктов в Курской области.

Тема:
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