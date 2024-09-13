Почти 13 тысяч боевиков: ВС РФ продолжают вытеснять ВСУ из Курской области

За минувшие сутки армия России трижды отразила новые попытки неонацистов прорвать границу.

Российская армия продолжает операцию по вытеснению боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Курской области. О последних успеха ВС РФ сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Российские силы отразили контратаку врага в районе населенного пункта Обуховка, а также пресекли саму возможность ВСУ атаковать вблизи сел Камышевка и Борка.

Трижды ВС РФ отразили попытки ВСУ прорваться через российскую границу в районах населенных пунктов Новый путь, Медвежье и Веселое.

Бойцы российской армии нанесли ряд успешных ударов по сосредоточению живой силы и техники противника как в самой Курской области, так и в приграничной ей Сумской.

«За сутки потери ВСУ составили до 300 военнослужащих и 34 единицы бронетехники, в том числе семь танков, две боевые машины пехоты, три бронетранспортера и 22 боевые бронированные машины, а также артиллерийское орудие, станция радиоэлектронной борьбы, две инженерные машины разграждения и восемь автомобилей», — уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

За минувшие сутки еще 20 украинских боевиков сдались в плен.

Отмечается, что за время проведения боевых действий в Курской области противник потерял более 12795 боевиков.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ создали в Курской области подобие «концентрационных лагерей», в которые сгоняют мирных жителей российского региона.