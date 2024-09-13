Почти 13 тысяч боевиков: ВС РФ продолжают вытеснять ВСУ из Курской области

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 27 0

За время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли почти 13 тысяч боевиков

Почти 13 тысяч боевиков: ВС РФ продолжают вытеснять ВСУ из Курской области

Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область Спецоперация

За минувшие сутки армия России трижды отразила новые попытки неонацистов прорвать границу.

Российская армия продолжает операцию по вытеснению боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Курской области. О последних успеха ВС РФ сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Российские силы отразили контратаку врага в районе населенного пункта Обуховка, а также пресекли саму возможность ВСУ атаковать вблизи сел Камышевка и Борка.

Трижды ВС РФ отразили попытки ВСУ прорваться через российскую границу в районах населенных пунктов Новый путь, Медвежье и Веселое.

Бойцы российской армии нанесли ряд успешных ударов по сосредоточению живой силы и техники противника как в самой Курской области, так и в приграничной ей Сумской.

«За сутки потери ВСУ составили до 300 военнослужащих и 34 единицы бронетехники, в том числе семь танков, две боевые машины пехоты, три бронетранспортера и 22 боевые бронированные машины, а также артиллерийское орудие, станция радиоэлектронной борьбы, две инженерные машины разграждения и восемь автомобилей», — уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

За минувшие сутки еще 20 украинских боевиков сдались в плен.

Отмечается, что за время проведения боевых действий в Курской области противник потерял более 12795 боевиков.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ создали в Курской области подобие «концентрационных лагерей», в которые сгоняют мирных жителей российского региона.

Тема:
Курская область
13 сент
Военкора Евгения Поддубного выписали из больницы
13 сент
Героям все нипочем: как прошла встреча Путина с офицером Даниловым
12 сент
Освобождение от врага: боевиков ВСУ вытеснили из десяти сел Курской области
12 сент
Путин встретился в клинике Минобороны с героем СВО Даниловым
12 сент
Насильно согнали в подвалы: ВСУ создали «концентрационные лагеря» в Курской области
12 сент
Минобороны сообщило об освобождении 10 населенных пунктов Курской области
11 сент
Более 12 тыс боевиков и 96 танков: ВСУ понесли огромные потери в Курской области
11 сент
«Прорыв на Курском фронте»: армия России освободила 10 населенных пунктов
11 сент
Пытались убежать: ВСУ открыли огонь по мирным жителям Курской области
11 сент
Первая помощь: жители Курской области прошли обучение по тактической медицине
+24° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 39%
91.11
-0.16 100.39
-0.35
Успевает тот, кто никуда не торопится: китайский гороскоп на неделю с 16...

Последние новости

13:24
Петербургские бизнесмены потеряли миллионы при заказе велосипедов с Дальнего Востока
13:10
Влияет на результат: россияне стали чаще нуждаться в похвале от руководства
13:09
«Четко и однозначно»: в Кремле оценили заявление Путина про удары ВСУ вглубь России
12:56
Боевика «Азова»* приговорили к 27 годам за обстрел Мариуполя
12:42
Почти 13 тысяч боевиков: ВС РФ продолжают вытеснять ВСУ из Курской области
12:30
«Может неделю не спать»: пленный боевик объяснил использование ВСУ наркотиков

Сейчас читают

Эндокринолог Павлова объяснила смерть питавшегося семь раз в день бодибилдера Ильи Ефимчука
«Грузия не признает Луганск российским»: жителя ЛНР не пускают в РФ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 сентября, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака