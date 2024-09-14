Большой обмен: Россия вернула захваченных в Курской области в плен военных

Россия вернула 103 захваченных в Курской области в плен военных
Фото: Минобороны РФ
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В настоящий момент бойцы ВС РФ находятся в Белоруссии. Там им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
В результате переговорного процесса Россия вернула 103 военнопленных бойцов ВС РФ, которые были взяты в украинский плен в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республика Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками», — уточняется в Telegram-канале российского оборонного ведомства.
Взамен Москва передала Киеву 103 пленных боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Все российские бойцы, освобожденные из плена, будут доставлены в Москву, где им предоставят необходимое лечение и проведут реабилитацию. Уточняется, что в переговорном процессе посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.
Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силы освободили населенный пункт Желанное в ДНР.
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