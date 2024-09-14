Большой обмен: Россия вернула захваченных в Курской области в плен военных

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 55 0

Россия вернула 103 захваченных в Курской области в плен военных

Большой обмен: Россия вернула захваченных в Курской области в плен военных

Фото: Минобороны РФ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область Спецоперация

В настоящий момент бойцы ВС РФ находятся в Белоруссии. Там им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

В результате переговорного процесса Россия вернула 103 военнопленных бойцов ВС РФ, которые были взяты в украинский плен в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республика Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками», — уточняется в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

Взамен Москва передала Киеву 103 пленных боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Все российские бойцы, освобожденные из плена, будут доставлены в Москву, где им предоставят необходимое лечение и проведут реабилитацию. Уточняется, что в переговорном процессе посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силы освободили населенный пункт Желанное в ДНР.

Тема:
Курская область
14 сент
Минувшей ночью силы ПВО сбили 19 БПЛА ВСУ в небе над приграничными регионами РФ
13 сент
«Работаем 24 на 7»: ВСУ бегут из Курской области, чтобы не попасть в окружение
13 сент
МВД объявило в розыск генерала ВСУ за преступления в Курской области
13 сент
«Пожать руку мужикам»: Поддубный хочет связаться со спасшими его в Курской области
13 сент
СК России возбудил дело против генерала ВСУ за преступления в Курской области
13 сент
«Привести в порядок»: Поддубный продолжит наблюдаться у врачей после выписки
13 сент
Защитники приграничья: артиллеристы уничтожили отряд ВСУ в Курской области
13 сент
Почти 13 тысяч боевиков: ВС РФ продолжают вытеснять ВСУ из Курской области
13 сент
Военкора Евгения Поддубного выписали из больницы
13 сент
Героям все нипочем: как прошла встреча Путина с офицером Даниловым
+23° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 38%
90.93
-0.18 100.80
0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:44
Леди Терминатор: как Наталья Батова вымолила себе другую жизнь
14:12
«Возвысить голос»: Захарова призвала защитить российских журналистов на Западе
14:05
Большой обмен: Россия вернула захваченных в Курской области в плен военных
14:00
Победителями рождаются или становятся: как научиться искусству побеждать?
13:47
ВС РФ освободили населенный пункт Желанное в ДНР
13:44
Рябков: Россия может прекратить экспорт титана и урана в США

Сейчас читают

«Довели до нервного срыва»: новая хозяйка картиры Долиной страдает от травли
«Она целовала его хоботом»: Колдун попробовал себя в роли работника цирка
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу
Семен Летопроводец: какой обряд принято совершать 14 сентября на Осенины

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака