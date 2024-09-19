Российский «Солнцепек» уничтожил «опорник» ВСУ на донецком направлении
РФ продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.
Фото, видео: © РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
На донецком направлении спецоперации российские артиллеристы уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ. Вражескую базу обнаружил оператор дрона, он же вел корректировку огня и фиксацию поражения. Тремя предельно точными выстрелами позиция украинских боевиков была уничтожена вместе с личным составом.
А на кадрах с беспилотника на северском направлении — взрывы термобарических снарядов тяжелой огнеметной системы «Солнцепек». Расчет этого мощнейшего орудия нанес удар по хорошо укрепленному опорному пункту ВСУ. После такой атаки нашим штурмовикам будет намного легче продвигаться в этом районе.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
- 19 сент
- Поставили задачу: боевик ВСУ сознался в расстреле трех пленных бойцов ВС РФ
- 19 сент
- Российская пехота в деле! Лучшее видео из зоны СВО
- 19 сент
- И «Баба Яга» не пролетит! Лучшее видео из зоны СВО
- 19 сент
- Зеленский заявил о полной готовности «плана победы» Украины
- 19 сент
- Улетают на гражданку: как острый дефицит пилотов вынудил США отказать Киеву
- 18 сент
- Резиденты центра ассистивных технологий рассказали о помощи участникам СВО
- 18 сент
- Российские бойцы зачищают Курскую область от подбитой натовской техники ВСУ
- 18 сент
- Leopard и более 400 боевиков: ВСУ продолжают нести потери в Курской области
- 18 сент
- «Провокационно и опасно»: Песков о позиции Столтенберга по ударам ВСУ вглубь России
- 18 сент
- Минобороны сообщило о поражении объектов энергетики Украины
Читайте также
49%
0.24 102.04
0.53
Нашли ошибку?