Российский «Солнцепек» уничтожил «опорник» ВСУ на донецком направлении

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РФ продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Мельников

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Тема:
Спецоперация

На донецком направлении спецоперации российские артиллеристы уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ. Вражескую базу обнаружил оператор дрона, он же вел корректировку огня и фиксацию поражения. Тремя предельно точными выстрелами позиция украинских боевиков была уничтожена вместе с личным составом.

А на кадрах с беспилотника на северском направлении — взрывы термобарических снарядов тяжелой огнеметной системы «Солнцепек». Расчет этого мощнейшего орудия нанес удар по хорошо укрепленному опорному пункту ВСУ. После такой атаки нашим штурмовикам будет намного легче продвигаться в этом районе.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

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