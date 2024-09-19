Детище Холодной войны: расчет САУ «Малка» уничтожил американскую гаубицу М777

Американскую гаубицу М777 и немецкую самоходную арт-установку уничтожил в зоне СВО расчет САУ «Малка». Это одно из самых грозных орудий российской армии. Калибр 203 миллиметра на сегодня — крупнейший в артиллерии сухопутных войск.

О том, как используют самую мощную и дальнобойную пушку против боевиков, рассказал военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Самое мощное и дальнобойное орудие Сухопутных войск России — «Малка». Модернизированный «Пион» — убийца вражеских гаубиц. На счету каждого расчета — целый список.

«Самоходное орудие украинское „Панцирь Хаус“, танк подбивали, бронемашину „Козак“, „три семерки“, много чего. Также много просто орудий артиллерийских, „рогаток“ всяких», — рассказывает командир орудия САУ «Малка» с позывным «Юрга».

«Малка» — детище Холодной войны. На донецком фронте САУ работает очень эффективно, но не совсем по прямому назначению.

Калибр ствола — 203 миллиметра. Дальность стрельбы — 37 километров обычным снарядом и 47 — активно-реактивным. Но главное, что нужно знать про это орудие, — это ядерная артиллерия. То есть оно создавалось для того, чтобы стрелять ядерным тактическим боеприпасом.

Это наш ответ американцам, которые первыми испытали подобное оружие на полигоне в Неваде. Гигантская пушка Atomic Annie выпустила снаряд мощностью 15 килотонн. Он весил три с лишним сотни килограммов.

Нашим инженерам удалось снизить массу снаряда и сделать орудие самоходным. Советским инженерам пришлось решать проблему сильной отдачи. Потому что до этого орудия такой мощности ставились только на линкорах. При испытаниях на гусеничном шасси машину отбрасывало на два-три метра. Поэтому были применены тонкие настройки, подрессоривайте особым образом. Например, перед установкой в боевое положение крайние катки опускаются вниз, что увеличивает площадь сцепления с землей. Основной упор — это так называемый сошник, ковш как у экскаватора. Машина сдает назад и закапывается в землю и упирается им, держит.

В предыдущей версии этого орудия — «Пионе» — нужно было после каждого выстрела опускать ствол для заряжания. На «Малке» снаряд досылается при любом наклоне орудия. Вот только отсутствие башни уменьшает сектор обстрела вправо-влево. Поэтому в процессе наводки участвует механик-водитель.

«Мы ориентируем машину. Я поворачиваю на определенный угол, как надо наводчику, закапываюсь, глушу, оставляю рабочим „дотик“, дальше они сами делают», — говорит механик-водитель САУ «Малка» с позывным «Белый».

Казалось бы, зачем орудию, которое создано, чтобы бить ядерными снарядами по площадям, иметь высокую точность наведения? Но «Малка» бьет очень точно, особенно при корректировке с воздуха.

«Это машина хоть и советского образца, но, как показывает практика, она дает результат, и дает результат очень неплохой. Если установки пришли точные, то на самом деле корректировка будет совсем небольшая. Если с первого снаряда не попал, со второго-третьего точно попадешь», — говорит наводчик САУ «Малка» с позывным «Миньон».

Точность огня очень важна в современных реалиях. Не бывает здесь больше классических «мест скопления техники и живой силы противника» как в учебниках. Все рассредоточено. Каждая цель — одиночная. Поэтому каждый выстрел должен быть снайперским: заметили в деревьях бронетехнику, сняли координаты с точностью до метра, поразили.