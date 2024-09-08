«Отрицание выглядит иначе»: властей ФРГ прижали к стенке вопрос про подрыв «Северных потоков»

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Евгения Романова
Евгения Романова 223 0

Депутат бундестага Татти подняла вопрос о предупреждении Киева об атаке на СП

«Отрицание выглядит иначе»: властей ФРГ прижали к стенке вопрос про подрыв «Северных потоков»

Фото: www.globallookpress.com / Danish Defence

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Тема:
Северный поток

Парламентарий задала правительству Германии неудобный вопрос о причастности к терактам на газопроводах, но однозначного ответа не получила.

Правительство Германии могло знать о намерении Украины совершить теракт на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Таким мнением поделилась депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт» Джессика Татти на странице в соцсети X.

Татти направила правительству ФРГ запрос, в котором спросила, знали ли Берлин о планах Киева по трубопроводам. Парламентарий при этом упомянула украинских водолазов, которые могли иметь связь с занимавшим в то время должность главкома ВСУ Валерием Залужным. Тот, в свою очередь, сообщал о диверсионном процессе президенту* Украины Владимиру Зеленскому.

Народная избранница также спросила у властей, как будет происходить поддержка Украины в том случае, если станет известно об осведомленности Германии про планы на теракты.

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Ответил депутату МИД ФРГ. Ведомство заявило, что кабмин не будет комментировать вопросы, находящиеся в компетенции генерального прокурора Германии.

«Отрицание выглядит иначе. Федеральное правительство могло бы просто сказать „нет“, если бы оно ничего заранее не знало», — подчеркнула Татти.

Теракты на «Северных потоках»

«Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны ночью 26 сентября 2022 года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подводных толчка в районе происшествия. Спецслужбами Швеции на месте ЧП была обнаружена взрывчатка.

В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако Запад категорически отказался принимать любые обвинения и воспрепятствовали всеобъемлющему международному расследованию.

В феврале Дания остановила расследования взрывов на газопроводах. Швеция прекратила расследование дела в июле. Местные следователи заключили, что не могут предъявить кому-либо обвинение. Подробностей о результатах расследования опубликовано не было.

Однако Германия продолжает расследование. В июне даже был выдан первый ордер Польше на арест гражданина Украины, профессионального инструктора по дайвингу Владимира З., который подозревается в причастности к диверсиям. Мужчина находился в начале месяца в Польше. Однако польские власти отказались арестовывать украинца, и недавно мужчина скрылся. Почему Запад продолжает расследовать теракт на «Северных потоках» спустя два года — читайте в нашем материале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что диверсию на «Северных потоках» устроили США, Украина, Польша и Германия.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

Тема:
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