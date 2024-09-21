ВС России поразили сухогруз с поставленными Западом ВСУ ракетами

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 49 0

С начала спецоперации было уничтожено 26, 3 тысячи единиц украинской техники.

ВС России поразили сухогруз с поставленными Западом ВСУ ракетами

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Военные Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) уничтожили сухогруз с ракетами и боеприпасами, поставленными киевскому режиму странами Запада. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Удар по противнику был нанесен силами различных видов войск. В частности, в атаке участвовали самолеты оперативно-тактической авиации, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия. В результате этой операции был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения противника. Кроме того, в 153 районах были ликвидированы скопления членов ВСУ и военной техники неприятеля.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых ракет большой дальности „Нептун“, три управляемые авиационные бомбы „Hammer“ производства Франции, десять реактивных снарядов HIMARS производства США и 177 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении ведомства.

Министерство обороны также назвало количество уничтоженных единиц украинской техники с начала спецоперации — 26,3 тысяч автомобилей. Данные, приведенные ведомством, свидетельствуют о высокой эффективности действий российских сил, сумевших нанести столь масштабный ущерб автопарку украинской армии за время проведения СВО.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как волонтеры спасают животных от ударов ВСУ под Белгородом.

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