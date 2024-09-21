«Тебе слово, детка»: Байден попросил жену ответить на вопросы Кабмина вместо него

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 17 0

Байден передал жене микрофон во время заседания правительства

«Тебе слово, детка»: Байден попросил жену ответить на вопросы Кабмина вместо него

Фото: www.globallookpress.com/© Michael Brochstein

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Тема:
Выборы президента США 2024

Заседание правительства, на котором Байден выступил с очередной выходкой, состоялось впервые за год.

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден передал своей жене Джилл микрофон во время заседания американского правительства. Об этом сообщает Times Now.

«Тебе слово, детка», — сказал президент и предоставил возможность Джилл произносить речь, которую граждане США хотели бы услышать из уст главы правительства.

В публикации издания уточняется, что это первое заседание Кабмина с 2023 года. Встреча началась с того, что президент США заявил о срочной необходимости принять законопроект о краткосрочном финансировании, однако президент передал микрофон своей супруге уже пару минут спустя.

«При предыдущих администрациях первые леди тоже присутствовали. Джилл впервые присоединилась к нам», — отметил Байден.

Американцы не оценили очередную выходку главы США и справедливо заявили, что никто не выбирал Джилл Байден на пост президента.

Выборы на пост президента США состоятся 5 ноября. Действующий президент добровольно снял свою кандидатуру с голосования, став первым президентом в истории США, который принял подобное решение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Байден заблудился на лужайке перед Белым домом.

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