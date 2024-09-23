Люди и животные в шоке: на Южную Африку обрушилась снежная буря

Экстренные службы едва успевают расчищать дороги.

В Южной Африке установилась поистине экзотическая для этих мест погода: а республику обрушилась снежная буря. Осадками завалило трассы, образовались гигантские пробки. Экстренные службы едва успевают расчищать дороги. В жилых районах начались проблемы с электричеством и водоснабжением. Ну а сами южноафриканцы не растерялись, они лепят снеговиков, веселятся и даже впервые в жизни встают на лыжи.

Тем временем, местные животные тоже шокированы непривычной картиной. Они начали выходить к людям. И пока одна львиная пара любуется красотами, другой хищник умудрился вытащить что-то из багажника машины. Отбирать у него добычу никто не рискнул.

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