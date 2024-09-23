Люди и животные в шоке: на Южную Африку обрушилась снежная буря
На Южную Африку обрушилась снежная буря
Фото, видео: www.globallookpress.com/Kristin Paliza; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Экстренные службы едва успевают расчищать дороги.
В Южной Африке установилась поистине экзотическая для этих мест погода: а республику обрушилась снежная буря. Осадками завалило трассы, образовались гигантские пробки. Экстренные службы едва успевают расчищать дороги. В жилых районах начались проблемы с электричеством и водоснабжением. Ну а сами южноафриканцы не растерялись, они лепят снеговиков, веселятся и даже впервые в жизни встают на лыжи.
Тем временем, местные животные тоже шокированы непривычной картиной. Они начали выходить к людям. И пока одна львиная пара любуется красотами, другой хищник умудрился вытащить что-то из багажника машины. Отбирать у него добычу никто не рискнул.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, чего ждать от погоды в Москве в ближайшие дни. Жители российской столицы уже столкнулись с первыми заморозками. Будет ли бабье лето?
- 23 сент
- Бабьего лета не будет? Чего ждать от погоды в Москве в ближайшие дни
- 22 сент
- Экскаватор сбил сразу семь машин в турецкой провинции Хатай
- 22 сент
- Настоящая осень уже рядом: на следующей неделе москвичей ожидают холода
- 20 сент
- Погода бывает обманчивой: что делать, чтобы не заболеть осенью
- 18 сент
- Зима близко: к концу недели погода в Москве резко изменится
- 17 сент
- «Похоже на апокалипсис»: европейские страны накрыл мощный циклон
- 15 сент
- «Дыхание осени» близко: какая погода будет в Москве на следующей неделе
- 14 сент
- «У меня все отлично»: россиянина пронзила молния во время вечеринки в Грузии
- 13 сент
- «Резкое похолодание»: когда в Москву придет настоящая осень
- 12 сент
- «Жара, которой не было 115 лет»: Москва после самой теплой ночи прогреется до +29 градусов
44%
-0.12 103.38
0.13
Нашли ошибку?