Люди и животные в шоке: на Южную Африку обрушилась снежная буря

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На Южную Африку обрушилась снежная буря

Фото, видео: www.globallookpress.com/Kristin Paliza; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Экстренные службы едва успевают расчищать дороги.

В Южной Африке установилась поистине экзотическая для этих мест погода: а республику обрушилась снежная буря. Осадками завалило трассы, образовались гигантские пробки. Экстренные службы едва успевают расчищать дороги. В жилых районах начались проблемы с электричеством и водоснабжением. Ну а сами южноафриканцы не растерялись, они лепят снеговиков, веселятся и даже впервые в жизни встают на лыжи.

Тем временем, местные животные тоже шокированы непривычной картиной. Они начали выходить к людям. И пока одна львиная пара любуется красотами, другой хищник умудрился вытащить что-то из багажника машины. Отбирать у него добычу никто не рискнул.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, чего ждать от погоды в Москве в ближайшие дни. Жители российской столицы уже столкнулись с первыми заморозками. Будет ли бабье лето?

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