«Народный фронт» передал 155 пикапов приграничным регионам в рамках гумпомощи

Машины с высокой грузоподъемностью будут задействованы при эвакуации жителей Курской и Белгородской областей.
Фото, видео: пресс-служба Народного фронта; 5-tv.ru
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Представители общественного движения «Здоровое Отечество» и «Народного фронта» передали 155 пикапов высокой проходимости в благотворительный фонд «Все для Победы!» Автомобили отправлены в приграничные регионы России. Они, в частности, будут задействованы при эвакуации жителей Курской и Белгородской областей. Об этом сообщили в пресс-службе «Народного фронта».
Отмечается, что «Народный фронт» отправляет автомобили в приграничные и новые регионы России для помощи мирным жителям и работы в пунктах временного размещения. Уже сегодня отправится очередная партия из 50 пикапов. Машины были закуплены благодаря меценатам из общественного движения.
У машин мощная рамная конструкция, полный привод с понижающей передачей, высокая грузоподъемность. Такие характеристики говорят о возможности использовать пикапы эти пикапы без труда в условиях бездорожья. В кузове можно перевозить гуманитарную помощь.
«Эти автомобили очень надежны, они необходимы для выполнения самых разных задач. Буквально несколько дней назад был объявлен новый виток эвакуации в Курской и Белгородской областях, так как противник продолжает террористические атаки. И как раз пикапы будут помогать вывозить мирных жителей в безопасные места», — сказал глава Исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов.
Большое количество жителей Курской и Белгородской областей нуждаются в помощи, подчеркнул вице-председатель «Здорового Отечества», двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов. По его словам, это не последняя совместная с «Народным фронтом» и бизнесом акция.
До этого в Курскую, Запорожскую и Херсонскую области, а также в республики Донбасса были отправлены 105 автомобилей, напомнили в «Народном фронте».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что фермеры из приграничья собирают урожай даже под обстрелами ВСУ. Украинские боевики регулярно атакуют дронами аграриев и их технику в Белгородской области. Все чаще противник использует кассетные боеприпасы.
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