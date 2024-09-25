Нужно избавиться от «раковой опухоли»: Небензя назвал условие завершения СВО

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Евгения Романова
Евгения Романова 25 0

Небензя: РФ продолжит СВО, если Запад не позволит убрать киевский режим мирно

Нужно избавиться от «раковой опухоли»: Небензя назвал условие завершения СВО

Фото: Коновалов Алексей/ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Сейчас Украина является неонацистским русофобским государством.

Россия продолжит проводить специальную военную операцию, если коллективный Запад не позволит мирно избавиться от киевского режима. Такое заявление сделал постпред РФ в ООН Василий Небензя во время выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Он подчеркнул, что россияне всегда уважали украинцев, ведь это братский народ, с которым граждан РФ связывают непрерывные исторические связи.

«Но если западный лагерь не позволит избавиться от этой „раковой опухоли“, которую представляет собой нынешний киевский режим, мирным путем, <…> мы будем продолжать нашу СВО до тех пор, пока ее задачи не будут решены военным путем», — заявил Небензя.

Россия всегда была готова жить в мире с Украиной, но это было до той поры, пока эта страна не превратилась в неонацистское русофобское государство с планами по вступлению в Североатлантический альянс. Небензя призвал Незалежную быстро принять реалистические параметры долгосрочного урегулирования кризиса, а не скатываться к нереалистичным «планам победы».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент* Украины Владимир Зеленский рассказал о решающих месяцах в конфликте с Россией.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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