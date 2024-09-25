«Следующие месяцы будут решающими»: Зеленский сделал заявление о конфликте на Украине

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 34 0

Зеленский рассказал о решающих месяцах в конфликте с Россией

«Следующие месяцы будут решающими»: Зеленский сделал заявление о конфликте на Украине

Фото: www.globallookpress.com/Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

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Тема:
Курская область

В ближайшее время глава киевского режима намерен привести свой «план победы» в действие.

Президент* Украины Владимир Зеленский утверждает, что ближайшие месяцы станут «решающими» для его страны. Об этом он заявил в США во время вручения премии Американской академии достижений, сообщает РБК.

По словам Зеленского, у Запада остается все меньше времени, чтобы решить, как закончится конфликт. При этом он уверен, что определить исход «должна Украина».

«Следующие несколько месяцев будут решающими», — подчеркнул Зеленский.

Зеленский также напомнил, что имеет «план победы», который должен показать президенту США Джозефу Байдену. По информации СМИ, план состоит из пяти пунктов. Реализация первых четырех должна пройти в период с октября по декабрь этого года. Пятый пункт будет осуществлен уже после завершения конфликта с Россией.

Украинский лидер уверен, что для победы Киева необходимо продолжать боевые действия в Курской области. Поэтому Запад должен поддерживать ВСУ как материально-технически, предоставив им «специфическое» вооружение, так, похоже, и морально.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Кремле отреагировали на сообщения о «плане победы» Зеленского.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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