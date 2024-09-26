«Осенняя Пасха»: что это за праздник и как его отмечать 26 сентября

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 14 0

В этот день принято собирать урожай, а их корнеплодов готовить ужин и делать заготовки на зиму.

«Осенняя Пасха»: что это за праздник и как его отмечать 26 сентября

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

На 26 сентября в православном календаре выпадает праздник Воскресение Словущее, который также называют «Осенней Пасхой». Подробнее об этой дате, ее традициях и обычаях пишет URA.RU.

История «Осенней Пасхи»

Это один из престольных праздников, отмечающихся во многих храмах мира. В этот день вспоминается торжество, происходившее во время освящения храма Воскресения Христова в Иерусалиме, который возвели Константин Великий и его мать, царица Елена, в 335 году. Действо происходило после разорения Иерусалима язычниками, поэтому завершение строительства храма и его освящение стали особенно торжественными.

Полное название праздника — память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме. В этот день, по церковной традиции, в храмах положено совершать богослужения Пасхальным чином, поэтому праздник называют «Осенней Пасхой». Сам день отмечается во всех храмах Воскресения Христова.

История храма Воскресения Христова

После смерти Иисуса к месту его гибели стали стягиваться язычники. Римский император Тит, завоевавший Иерусалим, разорил город и снес храм Соломона на горе Мориа. После этого на месте города император Адриан построил другой полис, который был назван Елий-Адриан.

Тогда гроб Господень засыпали камнями и землей, после чего установили на этом месте идолов. На месте распятия на Голгофе был возведен храм в честь Венеры, где позже проводились обряды с жертвоприношениями.

Взошедший на престол святой Константин очистил место смерти Христа и возвел там новый христианский храм. По указанию императрицы гроб Господень раскопали.

Рядом были найдены гвозди и три креста, на которых распяли Иисуса и разбойников. Легенда гласит, что животворящий крест был определен, когда его положили на мертвеца и он ожил.

Традиции «Осенней Пасхи»

В этот праздник принято собирать урожай, а после готовить из него ужин. Верующие также соблюдают пост в память о страданиях Христа. Из того урожая, который не пошел на приготовление ужина, принято делать заготовки.

Чего нельзя делать на «Осеннюю Пасху»:

  • Объедаться, веселиться и ругаться;
  • Откровенничать с чужими;
  • Убираться;
  • Венчаться, праздновать свадьбы и свататься.

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