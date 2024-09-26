Тепла не будет? Синоптики предупреждают об изменениях погоды

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С 27 сентября в Москве начнутся дожди

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/КОНСТАНТИН КОКОШКИН; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Стоит ли ждать начала отопительного сезона?

В Москве сегодня последний день теплой и ясной погоды. Уже завтра в столицу придут дожди и похолодает. Но совсем немного — до плюс 19 градусов. Поэтому о начале отопительного сезона говорить слишком рано.

Точной даты подключения пока не знают и в Петербурге. Но там уже прохладней на пару градусов. Сегодня днем в городе ожидается дождь и сильный ветер. Жителей и гостей Петербурга просят быть предельно внимательными.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, когда в Москве может выпасть первый снег. Синоптики обещают в Москве не только дождь, но и снег в ближайшее время. При этом прогнозируется осенняя прохлада, хотя и теплые деньки жителей столицы тоже порадуют.

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