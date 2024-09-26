Тепла не будет? Синоптики предупреждают об изменениях погоды
С 27 сентября в Москве начнутся дожди
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/КОНСТАНТИН КОКОШКИН; 5-tv.ru
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Стоит ли ждать начала отопительного сезона?
В Москве сегодня последний день теплой и ясной погоды. Уже завтра в столицу придут дожди и похолодает. Но совсем немного — до плюс 19 градусов. Поэтому о начале отопительного сезона говорить слишком рано.
Точной даты подключения пока не знают и в Петербурге. Но там уже прохладней на пару градусов. Сегодня днем в городе ожидается дождь и сильный ветер. Жителей и гостей Петербурга просят быть предельно внимательными.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, когда в Москве может выпасть первый снег. Синоптики обещают в Москве не только дождь, но и снег в ближайшее время. При этом прогнозируется осенняя прохлада, хотя и теплые деньки жителей столицы тоже порадуют.
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