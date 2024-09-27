Более 16 тысяч боевиков и освобождение двух сел: успехи ВС РФ в зоне СВО за неделю

Также российские силы нанести 33 групповых удара по объектам ВПК Украины.

Российские силы продолжают проведение специальной военной операции на Украине. Об успехах за неделю, с 21 по 27 сентября, сообщает Минобороны РФ в своей еженедельной сводке.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск „Центр“ освобождены населенные пункты Украинск и Мариновка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям шести механизированных, двух пехотных, двух егерских, штурмовой, воздушно-десантной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и четырех бригад нацгвардии», — уточняется в пресс-службе российского оборонного ведомства.

На этом направлении также отражено 67 контратак штурмовых групп противника.

Кроме того, российским силам удалось нанести 33 групповых удара высокоточным оружием по объектам ВПК и энергетики Украины.

За минувшую неделю на всех направлениях специальной военной операции ВС РФ уничтожили более 16 тысяч боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором морпехи нанесли удары по «опорникам» ВСУ в Курском приграничье.