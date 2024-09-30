ЗРК «Бук» защищают приграничные районы в Белгородской области

В Белгородской области приграничные районы защищают зенитно-ракетные комплексы «Бук». Модернизированные установки способны уничтожать не только вражеские авиацию и ракеты, но и беспилотники. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин оценил работу боевых расчетов и пообщался с экипажем одного из ЗРК.

Экипаж этого зенитно-ракетного комплекса уже отразил не одну атаку противника. Он стоит на защите белгородского приграничья, прикрывает наших военных и мирных жителей.

Установка советская, но очень надежная. Имеет преимущество перед иностранной техникой. Дальность стрельбы — около 32 километров.

По параметрам на мониторе экипаж может определить, что в небе — вертолет, беспилотник или ракета. Радиолокаторы засекают, в том числе, и снаряды РСЗО Vampire, которыми ВСУ регулярно бьет по мирным кварталам.

«Модернизированный „Град“, „Град“ советский, тот же пакет залпов, который накрывает кассетными площадями. Разработан для уничтожения живой силы — пехоты противника. Но в этом случае — по мирному населению… Абсолютно не предназначено», — сообщил военный с позывным «Небо».

Все чаще противник чаще запускает дроны — ударные и разведывательные.

«„Валькирии», если не ошибаюсь, очень серьезные беспилотники, которые висят на высоте два километра и очень отлично видят полностью ландшафт», — рассказал военный с позывным «Лось».

Они уже со счету сбились, сколько целей поразили.

Боец с позывным «Небо» был награжден медалью Суворова за уничтоженный вражеский вертолет Ми-8 на одном из направлений СВО.

«Летал вертолет очень нагло. Было принято решение… Переместили технику в засаду, подкараулили. Все, этот вертолет больше не летает», — говорит военнослужащий.

Военнослужащий с позывным «Ворчун» на гражданке был поваром и решил отправиться добровольцем на фронт из-за сына, который тоже служит в зоне спецоперации.

«Если ты пришел сюда, ты пришел выполнять поставленные задачи, мы пришли защищать Родину, поэтому, как бы тяжело ни было, мы находимся здесь», — пояснил он.

После боевого дежурства расчет уходит в укрытие, но небо — все равно под защитой.