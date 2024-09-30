ЗРК «Бук» защищают приграничные районы в Белгородской области

Эфирная новость 55 0

Модернизированные установки способны поражать авиацию, ракеты и беспилотники.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

В Белгородской области приграничные районы защищают зенитно-ракетные комплексы «Бук». Модернизированные установки способны уничтожать не только вражеские авиацию и ракеты, но и беспилотники. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин оценил работу боевых расчетов и пообщался с экипажем одного из ЗРК.

Экипаж этого зенитно-ракетного комплекса уже отразил не одну атаку противника. Он стоит на защите белгородского приграничья, прикрывает наших военных и мирных жителей.

Установка советская, но очень надежная. Имеет преимущество перед иностранной техникой. Дальность стрельбы — около 32 километров.

По параметрам на мониторе экипаж может определить, что в небе — вертолет, беспилотник или ракета. Радиолокаторы засекают, в том числе, и снаряды РСЗО Vampire, которыми ВСУ регулярно бьет по мирным кварталам.

«Модернизированный „Град“, „Град“ советский, тот же пакет залпов, который накрывает кассетными площадями. Разработан для уничтожения живой силы — пехоты противника. Но в этом случае — по мирному населению… Абсолютно не предназначено», — сообщил военный с позывным «Небо».

Все чаще противник чаще запускает дроны — ударные и разведывательные.

«„Валькирии», если не ошибаюсь, очень серьезные беспилотники, которые висят на высоте два километра и очень отлично видят полностью ландшафт», — рассказал военный с позывным «Лось».

Они уже со счету сбились, сколько целей поразили.

Боец с позывным «Небо» был награжден медалью Суворова за уничтоженный вражеский вертолет Ми-8 на одном из направлений СВО.

«Летал вертолет очень нагло. Было принято решение… Переместили технику в засаду, подкараулили. Все, этот вертолет больше не летает», — говорит военнослужащий.

Военнослужащий с позывным «Ворчун» на гражданке был поваром и решил отправиться добровольцем на фронт из-за сына, который тоже служит в зоне спецоперации.

«Если ты пришел сюда, ты пришел выполнять поставленные задачи, мы пришли защищать Родину, поэтому, как бы тяжело ни было, мы находимся здесь», — пояснил он.

После боевого дежурства расчет уходит в укрытие, но небо — все равно под защитой.

Тема:
Спецоперация
30 сент
Расчет гаубицы М-46 поразил технику ВСУ на донецком направлении. Лучшее видео из зоны СВО
30 сент
Танкисты ударили по местам сосредоточения боевиков ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
29 сент
Здание в Курске пострадало из-за атаки беспилотника ВСУ
29 сент
Войска РФ освободили населенный пункт Макеевка в ЛНР
29 сент
Один человек погиб и восемь пострадали в Белгородской области из-за атаки ВСУ
29 сент
«Мы обходим РЭБ»: какое оружие помогло сорвать атаку ВСУ вглубь курской земли
29 сент
Силы ПВО уничтожили 125 украинских беспилотников над территориями РФ 
29 сент
Американские гастроли: Зеленский пытался пристроить свой «план победы» в США
29 сент
«Едем по освобожденному поселку»: ВС РФ теснят неприятеля на донецком фронте
28 сент
ВС РФ «Ланцетом» уничтожили бронетехнику ВСУ в приграничье Курской области
+11° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
92.71
0.30 103.47
0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:32
Сергей Лавров выступил на пресс-конференции по итогам недели Генассамблеи ООН
9:16
ЗРК «Бук» защищают приграничные районы в Белгородской области
9:01
Путин поздравил россиян с Днем воссоединения с новыми регионами
8:49
В России отмечают день воссоединения с новыми регионами
8:33
Целью новой атаки ЦАХАЛ стал жилой дом в Бейруте
8:17
Каков арбуз, таков и вкус: как легко проверить ягоду на нитраты

Сейчас читают

Датчики не сработали: жителей ЖК в Ильменском проезде не оповестили о пожаре
Баллон вылетел из квартиры: очевидец рассказал о пожаре в Ильменском проезде
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 сентября, для всех знаков зодиака
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака
Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения